Sigortacılara pazaryeri

DİJİTALLEŞME konusundan son dönemlerin en çok dikkat çeken alanların başında sigorta (insuretech) geliyor. Özellikle sigortacılık faaliyetlerinin internet ortamına taşınmasıyla birçok acente yeni bir maceraya atılmış durumda. Sigorta acentelerinin internetteki bu macerasına destek verebilmek ve kolaylaştırabilmek için girişimciler harekete geçti. Ekim 2016’da Metin Öngüç, Halil İbrahim Nuroğlu ve Yasin Yılmaz tarafından kurulan Bi’Sigortacı, sigorta acenteleri ile müşterileri bir araya getiren online pazaryeri. Daha önce sigorta acentelerinde Bireysel Emeklilik ve Hayat sigortaların branşlarında saha yöneticiliği yaptığını belirten Öngüç, ekibiyle beraber sinemadayken Bi’Sigortacı, fikrinin akılına geldiğini ve not defterine aldığı notlarla fikrin ilk temellerini attığını ifade etti. Bu süreçten 10-15 gün sonra işten ayrıldığını belirten Öngüç, “Trabzon’da bulunan iki yakın arkadaşım olan Halil İbrahim Nuroğlu ve Yasin Yılmaz ile paylaştım. Daha sonra da süreç başladı” dedi. Kullanıcıların Bi’Sigortacı üzerinden teklif almak istedikleri sigorta ile alakalı bir form doldurduğunu ve sonrasında ilgili uzman acenteler tarafından fiyat tekliflerinin sunulduğunu belirten Bi’Sigortacı Kurucu Ortağı Metin Öngüç, “Ayrıca kişiler isterlerse sigortacıların uzmanlık alanına göre filtreleyebilir ve uzmanlık alanına göre istediği sigortacılardan teklif alabilir. Geleneksel yöntemler ile dijitalin birleşmesi ile ortaya çıktı diyebiliriz.

DÜŞÜK MALİYET

Sigortacıların, Bi’Sigortacı üzerinde oluşturdukları profilleri ile potansiyel müşterilerine direkt ulaşma imkanı ve müşteri kazanım maliyetlerini yüzde 90 oranda düşürerek portföylerini ve satış rakamlarını artırma şansı buluyor” dedi.

520 ACENTE VAR

Öngüç, şu anda bine yakın başvuru olduğunu ve 520 acentenin aktif olarak sistemi kullandığını anlattı. Öngüç, şunları söyledi: “10 bine yakın müşteriyi acentelerle buluşturduk. Sistemimizde 45 ilden acente bulunuyor, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ gibi illerde oldukça aktif durumdayız. Piyasaya ilk çıktığımızda acentelere kendimizi anlatmak konusunda büyük sıkıntılar çektik. Acenteler internetten müşteri kazanacaklarına inanmıyorlardı, onları zorladık, kendimizi anlattık hatta ücretsiz üyelikler yaptık. Çeşitli etkinliklerle kendimizi anlatma fırsatı yakaladık. Biz acentelere müşteri gönderdikçe ve acenteler bu müşterileri görüp satış yaptıkça bize olan bakış açıları değişti. Eskiden kendimizi anlatmakta zorluk çekerken şimdi acenteler bizi tanıyor ve tekliflerimize olumlu yaklaşıyor. Bizden emin olmayan acenteleri ofisimize davet ediyoruz. Ofisimiz 7/24 açık, hafta içi her gün buradayız, tüm acenteleri bekliyoruz. Gün içinde sisteme kaç teklif geliyor, nereye gidiyor, kim alıyor, kim almıyor hepsini görebilirler. Her şey şeffaf, açık ve net.”

250 BİN TL YATIRIM ALDI

DÜNYADA ‘insurtech’ alanının oldukça revaçta olduğunu belirten Öngüç, şunları söyledi: “Türkiye’de girişimcilik merkezlerinde sigorta odağındaki tek girişim hatta ilk yatırım alan sigorta girişimi olarak kayıtlara geçtik diyebiliriz. Her yıl 11 bin girişimin başvurulduğu İTÜ Teknokent’in düzenlediği yarışmada, Bİ’Sigortacı olarak son 70’e kaldık. Toplamda 250 bin TL yatırım aldık. Bu yatırımın 50 bin TL’si İTÜ Teknokent tarafından, 200 bin TL’si Agito tarafından gerçekleşti.”

HAFTANIN YATIRIMI

APSİYON’A 7.5 MİLYON TL YATIRIM

İNTERNET üzerinden bulut teknolojisiyle apartman ve sitelerin yönetimlerinin işini kolaylaştırmak için 2012 yılında kurulan Apsiyon, 2017’nin son gününde üçüncü yatırımını aldı. Earlybird Venture Capital’den 7.5 milyon TL yatırım alan Apsiyon, bir önceki turda aldığı aynı yatırım tutarını aynı fondan devam ettirdi. Türkiye’nin tüm illerinde, yurt dışında ise şimdilik Kıbrıs ve Azerbaycan’da, 65 kişilik ekibi ve 4 bölge yöneticiliği ile 2 bin 800 sitede, 320 binden fazla konutta hizmet veren Apsiyon, 2018’de büyümesini hızlandırmak istiyor. Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “Bu yıl içinde ‘Kira Modülü’nü hayata geçirdik. Kira tahsilatında kredi kartı kullanımına olan talebin arttığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki yıl bu ve benzeri pek çok yeni ürün ve hizmeti daha devreye alacağız” dedi. Earlybird ortaklarından Cem Sertoğlu ise Apsiyon’a yaptıkları ikinci yatırım için şunları söyledi: “2016’da Apsiyon’a yapmış olduğumuz yaptığımız yatırımın karşılığını fazlasıyla aldık. Gidişattan çok memnunuz.”

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

ERKEL’DEN 5 TAVSİYE

TEKNOLOJİYE ve Ar-Ge’ye yıllar boyunca emek veren tecrübeli isimlerden Enis Erkel, 2015 yılı Mart ayından itibaren Koç Üniversitesi’nin Kuluçka Merkezi KWORKS’ün Direktörlüğü görevini yürütüyor. Erkel’in girişimcilere 5 tavsiyesi şu şekilde:

1- BOŞA KÜREK ÇEKMEYİN: Girişimin, gerçekte var olan bir ihtiyacı adreslemeyi hedefleyip hedeflemediğini iyice analiz edin. Geri bildirimi aileniz ve arkadaşlarınızdan değil, ekosistemde saygın kimselerden alın. Mevcut çözümlerden daha ucuz ya da daha iyi bir ürün hedeflediğinizden emin olmadan, ürün geliştirmeye kaynak ve enerji harcamayın.

2- KOLAYDAN BAŞLAYIN: Müşterinize çözümü en basit haliyle deneyimletecek ilk çözüme odaklanın. Onların deneyimlerini gözleyerek, geri bildirimlerini alarak ürünü hızla karar verip geliştirin. Detaylarda kaybolmayın. Fonksiyonun görünüşten önemli olduğunu unutmayın. Birkaç sağlıklı ‘iterasyonu’ bu şekilde yapın, çok ilerleyeceksiniz. Girişimci için çok önemli olan az bilgiyle hızlı karar vermeyi de çalışmış olacaksınız.

3- İŞE ALIMDA SEÇİCİLİK, İŞTEN ÇIKARMADA HIZ LAZIM: Ekibinize kattığınız her birey, girişiminizin kültürünü ve takımın kimyasını etkileyecektir. Ekibe katılınca zor günlerde pozitif etki yapabilecek mi diye de değerlendirmek gerek adayları. Bir çalışana eğiterek yeni beceriler kazandırmak mümkün, ancak huyunu değiştirmek mümkün değildir. Çeşitli nedenlerle işten çalışan çıkarmanız gerekebilir. Bu durumda çok hızlı hareket ederek, duygusal tuzaklara düşmeden hemen o çalışanın girişiminizle ilişkisini sonlandırın.

4- YATIRIMCI KONUSUNDA SEÇİCİ OLUN: Her yatırımcı iyi bir partner değildir. Girişime çok ihtiyacı olan parasal kaynak sağladığı halde uzun dönemde zararı dokunan yatırımcılarda şu özelliklerden en az bir ikisi mevcuttur: ‘Mikromanage’ ederler, girişimi kontrol altına almaya çalışırlar, kendi bilgi-becerilerini çok değerli bulurlar. Girişimcileri yoğun şekilde meşgul edip, ana uğraşlarından alıkoyar ve başarısızlığa sürüklerler.

5- BAĞIŞ-TEŞVİK PEŞİNDE ÇOK ZAMAN HARCAMAYIN: Bağış konusu global değil, yerel bir sorunumuz. Kamudaki teknoloji geliştirme alanında şirketlere ve girişimlere verilen teşvikler, bir yan etki olarak bağış ve teşvik bağımlısı bir kültür oluşturdu. Ürüne, müşteriye, pazara, büyümeye ve globale açılmaya odaklanması gereken girişimlerimiz, teşvik ve bağışlara yönelerek asıl işleri olan girişimde ciddi bir momentum kaybı yaşayabiliyor.