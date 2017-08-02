Sigara düşürdü gıda yükseltti

MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dün düzenlediği basın toplantısı ile yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5’lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını söyleyen Çetinkaya, “Enflasyonun 2017 sonunda yüzde 8.7 olarak gerçekleşeceğini; 2018 sonunda ise yüzde 6.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2017 yılı sonunda yüzde 7.8 ile yüzde 9.6 aralığında (orta noktası yüzde 8.7), 2018 yılı sonunda ise yüzde 4.7 ile yüzde 8.1 aralığında (orta noktası yüzde 6.4) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

GIDANIN ETKİSİ

Tahminlerde neden değişiklik yaptıklarını anlatan Çetinkaya, bu yıl için gıda enflasyonu tahminlerinin yüzde 9’dan 10’a güncellendiğini, bunun da yıl sonu enflasyon tahminine 0.2 puan eklediğini anlattı. Çetinkaya, “Son dönemde Türk Lirası istikrarlı bir seyir izlerken, petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlendiğini belirterek, “Böylece ABD doları cinsinden ithalat fiyatları varsayımında yapılan yukarı yönlü güncellemeye rağmen Türk Lirası cinsi ithalat fiyatları 2017 yıl sonu enflasyon tahminini 0.1 puan aşağı çekti. Ayrıca tütün ürünlerinde otomatik vergi artışının gerçekleşmemesi sonucunda, alkol-tütün ürünlerinin yıl sonu tüketici enflasyonuna etkisi, bir önceki enflasyon raporu tahminine göre, 0.1 puan düşürücü yönde oldu. Bu çerçevede, yüzde 8.5 olarak açıkladığımız 2017 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminimizi yüzde 8.7’ye yükselttik. Diğer taraftan, 2018 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini ise yüzde 6.4 olarak koruduk. Çıktı açığındaki kapanmanın 2018 yıl sonu enflasyonunu 0.1 puan artıracağını, Türk Lirası cinsi ithalat fiyatlarına dair varsayımlardaki güncellemenin ise söz konusu etkiyi telafi edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

SIKI DURUŞA DEVAM

Gelecek dönemde para ve sadeleşme politikalarının nasıl bir seyir izleyeceğine yönelik soru üzerine Çetinkaya, enflasyonunun ana eğilimindeki düzelmenin kademeli gerçekleşeceğini ifade etti. Söz konusu patikaya dair öngörülerini enflasyon raporunda paylaştıklarını hatırlatan Çetinkaya, hali hazırda beklentilerde ve fiyatlama davranışlarında katılığın büyük ölçüde devam ettiğini, çekirdek enflasyon görünümündeki iyileşmenin henüz sınırlı düzeyde olduğunu kaydetti. Çetinkaya, “Bu çerçevede baktığımızda para politikası önümüzdeki dönemde sıkı olmaya devam edecek. Ne kadar süre, hangi vakte kadar? Bugüne kadar yaptığımız iletişimimiz çok netti, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme gerçekleşinceye kadar. Bunu tek bir göstergeyle ölçmek mümkün değil. Sadece manşet enflasyondaki geçici dalgalanmalara tepki vermeyeceğimizi sıklıkla ifade ettik. Biz ağırlıklı olarak gelecekteki enflasyonu dikkate alarak para politikası duruşunu ve atılacak adımları şekillendiriyor olacağız. Burada beklentiler, fiyatlama davranışlara, fiyatlama açısından yayılım endeksleri, çekirdek enflasyon eğilimleri, maliyet ve talep koşulları ve ana eğilime dair diğer göstergeler belirleyici olacak. Buradaki duruşumuzu koruyoruz. Burada hissedilir bir iyileşme olduğu gözleninceye kadar Merkez Bankası para politikası duruşu sıkı olmaya devam edecek” dedi.

DEZENFLASYON AVANTAJI

MERKEZ Bankası Başkanı Çetinkaya, borçlanma limitlerinin aşılacağına yönelik söylemlerin sorulması üzerine mali disiplininin gelecek dönemde de korunacağı bir senaryoyu esas aldıklarını belirterek, borç stokunun hâlâ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) göre düşük seviyede seyrettiğini belirtti. Memur maaşları konusundaki görüşleri de sorulan Çetinkaya, gelecek yıl için para politikası duruşu ve dezenflasyon sürecinin önemli bir avantaj sağlayacağını kaydetti. Dezenflasyon sürecinin tüm aktörlere sağlayacağı katkıların 2018’de daha net görülebileceğini belirten Çetinkaya, “Yüzde 6.4’lük tahmine ulaşılması toplamda tüm taraflar için daha sağlıklı makroekonomik koşulları beraberinde getirecektir. Onun için enflasyon hedefimizi önümüzdeki yıl için yüzde 6.4 olarak koruduk” dedi.