Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Sıcak gelişme... Dev televizyon kanalı el değiştiriyor

Sıcak gelişme... Dev televizyon kanalı el değiştiriyor

Dinçer GÖKÇE--Ceyhun KUBURLU
23.01.2018 - 16:50 | Son Güncelleme:

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor’ın satışı için Discovery Channel ile anlaşmaya varıldı. Taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı öğrenildi. Son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunuyor.

Doğuş Grubu bünyesindeki NTV Spor, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başladı. Özellikle İspanya La Liga, İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 yayınları ile bir döneme damga vurdu.

NTV Spor, 2010 yılı başında Kral TV’nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlamış ve bu sayede izlenilebilirliğini artırarak tam anlamıyla ulusal bir spor kanalına dönüştü.

Güntekin Onay, 2017-2018 futbol sezonu öncesi NTV Spor’dan ayrılarak beIN Sports’a transfer olmuştu. NTV Spor bünyesinde Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen spor yorumcuları bulunuyor. NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni ise Fuat Akdağ.

NTV Spor’un bundan sonraki yayın hayatı ile ilgili yönetimin nasıl bir karar alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

dgokce@hurriyet.com.tr;ckuburlu@hurriyet.com.tr

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: NTVSpor , satış , kanal
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri