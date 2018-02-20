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Sezonu açıyor

Hürriyet Haber
20.02.2018 - 23:25 | Son Güncelleme:

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen ‘Motobike Istanbul’ fuarına 546 metrekarelik standıyla katılan BMW Motorrad, motosiklet modellerini, aksesuvarlarını ve sürücü donanımlarını sergileyecek. Bu sene yenilenen BMW F 750 GS ve F 850 GS ön planda olacak.

BORUSAN Otomotiv 2018 motosiklet sezonunu 22-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası ‘Motobike Istanbul’ fuarı ile açmaya hazırlanıyor. BMW Motorrad’ın tüm modelleri, BMW Motorrad aksesuar yelpazesi ve BMW sürücü donanımlarının fuarda sergileneceğini ifade eden şirket yetkilileri, “Dokuzuncu salonda 546 metrekarelik alanda kurulu standımızda ziyaretçileri ağırlayacağız. Bu sene dinamik ve güçlü karakterinden ödün vermeden yenilenen BMW F 750 GS ve F 850 GS ön planda olacak. Mayıs ayı itibariyle satışa sunulacak bu modeller, yepyeni donanım alternatifleri ile göz kamaştıracak. Touring segmentinde saf özgürlüğün yeni temsilcisi K 1600 Grand America modeli K 1600 Bagger ile birlikte de fuar standında yerini alıyor olacak. 250 ve 500 cc arası Adventure segmentine yön verecek G 310 GS modeli Motobike fuarı ile birlikte tüm motosiklet severlerin beğenisine sunulacak. Mevcut model yelpazesi, geniş ürün gamına sahip BMW Motorrad sürücü donanımları ve BMW Motorrad aksesuarlar ile müşterilerin ürünlerimizi denemesine olanak tanırken, isteyen müşterilerimiz de bu ürünleri fuarda satın alma imkanı bulacak” dedi.

GENİŞ PROGRAMLAR

BMW Motorrad’ın global seyahat ve eğitim iş ortağı olan BMW Rider Academy’nin, motosiklete yeni başlayanlar veya kendini geliştirmek isteyenler için hazırlanmış çeşitli seviyelerdeki eğitim programlarının, yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere hazırlanmış geniş tur programlarının fuarda yerini alacağını söyleyen yetkililer, “Geniş finansman seçenekleri ile müşterilere en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Borusan Otomotiv Premium ise kendileri için ayrılmış özel bölümde fuar boyunca hizmet verecek” diye konuştu.

Etiketler: gazetehaberleri , motosiklet , sezon
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