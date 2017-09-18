Servis şoförüne yeterlilik belgesi

Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi kapsamında kurulan belgelendirme merkezi (TESK- ESYEM) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilendirme sözleşmesi imzalayacak. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan yeni dönemde mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulacak şoförler için imza atacak.

BAŞARISIZA EĞİTİM

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TESK ESYEM, başta okul servis aracı şoförü ulusal yeterliliği olmak üzere, 3 meslekte daha MYK’dan yetki alarak mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olanlar belgelendirilecek. Bu arada, minibüs, taksi ve şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü mesleklerine ilişkin ulusal yeterliliklerinde de yeterlilik sınavları düzenlenmesine ilişkin protokol imzalanacak. Böylelikle şehir içi ulaşım sektöründe yaşanan sorunları azaltma hedefimize ulaşacağız. TESK ESYEM’in sınavlarında başarılı olamayan üyelerimiz alt teşkilatımızca eğitime tabi tutulacak. Yeterlilik sınavlarında başarı oranı şoför esnafımızın bu alandaki eğitim ihtiyacını da ortaya koyacak” dedi. Kadınların yoğun olarak çalıştığı kişisel hizmetler sektöründe de yaşanan belgelendirme sorununu aşmayı hedeflediklerini belirten Palandöken, “TESK ESYEM Belgelendirme Merkezi bu sektörde Kuaför, Güzellik Uzmanı, Makyaj Uzmanı, Ağdacı, Manikürist gibi 12 meslek dalında TÜRKAK dan akredite edilerek MYK’dan yetkilendirildi. TESK ESYEM, kadın çalışan sayısının çok yüksek olduğu Kişisel hizmetler sektöründe belgesiz çalışanlara mesleki yeterlilik sınavları düzenleyerek başarılı olan adaylara mesleki yeterlilik belgesi düzenleyecek” diye konuştu.