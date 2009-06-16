Şeref bambaşkadır

Toplam 320 golün 99’unu vole ile attı… “Voleci Şeref” lakabı bu yönünden geliyor.

Beşiktaş’ta forma giydiği 20 sene boyunca, sırtından 10 numaralı formayı hiç çıkartmadı.

Geçtiğimiz Pazar günü, Beşiktaş taraftarı Voleci Şerefi unutmadı. Ölümünün 5 yılında kazanılan çifte kupayı “Şeref”lerine götürüp, ruhunu şad ettiler.

Şeref Görkey ile ilgili güzel bir anı, Beşiktaş’ın resmi internet sitesinde şu cümlelerle anlatılmış.

<ı> Bir keresinde Fenerbahçe’ye normal bir gol atmış Görkey. Tribünlerden hemen “Sana yakışmadı” şeklinde sitemler yükselmiş. Bunun üzerine Şeref Görkey’le hakem arasında şu diyalog yaşanmış:

Şeref Görkey: Hocam bu golü saymayın. Fatih Kaya yazıyor

Hakem: Neden?

Şeref Görkey: Elime çarptı hocam

Hakem: Ben görmedim ve golü verdim. Artık iptal edemem. Hakemi “kandıramayan” Görkey, devre arasında soluğu Baba Hakkı’nın yanında alıyor: “İkinci devre hep havadan isterim topları.”

İstediği oluyor ve kendisine ilk devrede sitem eden taraftarlardan, muhteşem bir voleyle adeta özür diliyor.



Beşiktaş, onun gibi “Şeref”lere sahip olduğu için çok şanslı…





Devler Ligi

Beşiktaş’ın mevcut kadrosu Türkiye Süper Lig’i için yeterli. Ancak Şampiyonlar Ligi için mutlak suretle transfer yapılmalı. Zaten yapılacaktır…



Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Liginde oynadığı karşılaşmalara bir göz atalım.

Kara Kartal’ın eldeki yetersiz kadrolara rağmen iç saha performansı hiç de küçümsenemez.

11 karşılaşma, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet… (Chelsea maçı tarafsız saha)

Bu değerlendirmeden şunu anlıyoruz; kurulacak kadro ve taraftarın da her zaman ki desteği ile İnönü’de 3 maçtan 9 puan çıkar.



Geçelim dışarıya…

Siyah-Beyazlıların neden bir üst tura çıkamadığı 12 maçta alından sonuçlarda belli...

12 karşılaşma, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet…

Göründüğü gibi asıl sorun dışarıda…

Oyuncuların yetersiz ve tecrübesiz olması deplasman maçlarını kabusa çeviriyor.

Hoca ve kaliteli oyuncu farkı, bu noktada ortaya çıkacaktır. Mustafa Denizli’nin, İnönü dışındaki maçlardan puan çıkartmak için ne gibi çözümler üreteceğini göreceğiz…

Bakalım Büyük Mustafa, deplasmandan puanlar çıkarabilecek mi?

Tek dileğimiz bu yönde…





