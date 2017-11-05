Sektör liderlerinin gözü bu konferansta

Konferansta, dünyadan ve Türkiye'den uzman konuşmacılar, Kurumiçi Girişimcilik konusunda son trendleri, yeni uygulama modellerini ve vizyonlarını aktaracak. Ekonomiye yön veren lider sektörlerin üst düzey temsilcileri deneyimlerini, örnek teşkil eden projelerini ve bakış açılarını katılımcılarla paylaşacak.

Açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in yapacağı 5. Kurumiçi Girişimcilik Konferans'ına ayrıca Allianz Türkiye'nin CEO'su Aylin Somersan-Coqui, Aygaz CEO'su Gökhan Tezel, BASF Türk'ün CEO'su Buğra Kavuncu, Citigroup Genel Müdürü Barış Tezcan, Aslanoba Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur, Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol, İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan ve BKM İş Geliştirme Müdürü Özge Çelik konuşmacı olarak katılacak.

Liderlerin stratejilerini yeniden sorgulayacağı konferansta, katılımcıların vizyonlarını geliştirecek bilgilendirici, zengin bir içerik sunulacak. Aynı zamanda üst düzey yöneticilerin, marka, ürün/iş geliştirme, Ar-Ge ve strateji uzmanlarının, İK yöneticilerinin, girişimcilerin, kuluçka ve hızlandırma programı yöneticilerinin katılacağı konferansta üst düzey, ‘smart' networking ve iletişim olanağı sağlanacak.

YÖNETİCİLERE STRATEJİK ROLLER DÜŞÜYOR

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk konferans ile ilgili şu açıklamayı yapt: “Türkiye'de gittikçe ilgi görmeye başlayan kurumiçi girişimcilik kavramı, sürdürülebilir büyüme ve rekabette fark yaratma hedefleri doğrultusunda çalışan şirketler için önemini korurken, şirket CEO ve yöneticilerine de stratejik roller düşüyor. Yenilikçi ve girişimci yaklaşımımızla örtüşen ve her sene farklı bir tema etrafında şekillenen, görüş ve deneyimlerin paylaşıldığı bu etkinlikle, katılımcı kurumlara değerli kazanımlar sağlayacakları bir ortam sunmayı önemsiyoruz. Bu yıl beşincisi düzenlenen ve Türkiye'de halen bu konudaki ilk etkinlik olan Kurumiçi Girişimcilik Konferansı ile Özyeğin Üniversitesi olarak bu çalışmaları teşvik ediyor, ekonomik ve toplumsal fayda sağlamayı hedefliyoruz.”