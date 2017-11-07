Sayıştay: KOSGEB kredisinin % 65’i hatalı

İncelenen kredilerin yüzde 65’inin hatalı olduğunu tespit eden Sayıştay, KOSGEB’in yetkili kurullarında onaylanmasına karşın yaklaşık 2.1 milyarlık krediyi de KOBİ’lere vermediğini ortaya koydu. Sayıştay 2016 yılı denetim raporunda hükümetin geçen yıl KOBİ’lerin finansman sıkıntısını gidermek için KOSGEB tarafından 15 bin KOBİ’ye verilen 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredisi dağıtımı incelendi. İncelenen 3 bin 358 işletmenin kredi almak için verdiği beyanları kontrol eden Sayıştay denetçisi, bu beyanların yüzde 65’inin hatalı olduğu tespitini yaptı. KOSGEB’in bu beyanların doğruluğunu kontrol

etmeden kredi verdiği ortaya konuldu.