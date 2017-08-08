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Sanayi üretimi Haziran'da yüzde 3.6 azaldı

REUTERS
08 Ağustos 2017 - 10:14Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 10:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi verilerinin Haziran ayında ve yılın ikinci çeyreğinde takvim, mevsim/takvim etkisinden arındırılmış ve arındırılmamış değişimleri şöyle gerçekleşti:

 

*Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0.4 azaldı

*Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı

*Reuters'ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 azaldı

*Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 arttı.

*Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 arttı.

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu , Mevsim ve takvim etkisi , Sanayi verisi
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