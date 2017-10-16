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Sakarya'nın önde gelen iş insanına haciz

Hurriyet.com.tr
16.10.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

Sakarya’nın önde gelen iş adamlarından Yusuf Kenan Sakallıoğlu’nun arazileri Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcundan dolayı haczedilerek açık artırma usulünce satışa sunuldu.

Sakarya’nın ilk holdinglerinden Samtaş Sakallıoğlu Makina San. Ve Tic. A.Ş. nin kurucusu ve Elmas Otel’in sahibi Y. Kenan Sakallıoğlu’nun Sakarya’nın Serdivan ilçesi Yukarıdereköy Mahallesinde bulunan iki adet arazisi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından haczedilerek açık artırma usulü ihale ile satışa sunuldu.

SGK SATIŞA ÇIKARDI
Sakallıoğlu’ nun SGK’ ya olan borcunun karşılığında haczedilen arazilerin paraya çevrilmesi için düzenlenen ihalenin ilk artırması 10 Ekim’de yapıldı. İkinci artırma tarihi ise 17 Ekim olarak belirlenen arazilerden biri 6 bin 850 metrekare yüzölçümüne sahip ve belirlenen muhammen bedeli ise 1 milyon 350 bin TL, ikinci arazi ise 6 bin 700 metrekare yüzölçümüne sahip ve belirlenen muhammen bedeli 430 bin TL. Arazilerin üzerinde ruhsatsız ve kaçak yapıların da olduğu bildirildi.

İLKLERE İMZA ATTI
Faaliyetlerine ilk olarak 1971 yılında başlayan Sakallıoğlu kardeşler aynı zamanda Türkiye’deki ilk Tofaş yetkili bayisinin sahibi oldu. 1995 yılında yapılan plaza açılışına merhum Vehbi Koç da katılmıştı. Daha sonra Sakallıoğlu ailesi 1999 yılında gerçekleşen depremde yıkılan Elmas Oteli yeniden yaparak 2011 yılında hayata geçirdi. Adı bir çok kez vergi rekortmenleri listesinde geçen Yusuf Kenan Sakallıoğlu’ nun şirketi ilk olarak 2015 yılında iflas erteleme istedi

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