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Hürriyet >Ekonomi>Saat 21:00'e dikkat!... Dolar nasıl etkilenir?

Saat 21:00'e dikkat!... Dolar nasıl etkilenir?

Hürriyet Haber
20.09.2017 - 17:18 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 18:18

FED kararı bugün saat 21.00'de açıklanıyor.

Dün 3,5075'e kadar yükselerek yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL bugün 3,4840 seviyesinde başladı. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını ve sonrasında Fed başkanı Yellen'ın düzenleyeceği basın toplantısında vereceği mesajları bekliyor.
Para politikası kararını saat 21.00'de açıklayacak olan bankanın, faizleri sabit tutması ve bilançosundaki 4.2 trilyon dolarlık menkul kıymetleri azaltmaya yönelik planı açıklaması bekleniyor.
Analistler, dolar/TL'de 3,5000 ve 3,5240 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu kaydetti. Euro/TL ise 4.1817 seviyesinde işlemlere devam ediyor.

 

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Etiketler: son dakika , dolar , fed , açıklama , dolar kuru , euro , euro kuru , döviz , haber , haberler
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