Rüzgarda dev ihale bugün

Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihale için geçen hafta, dünyanın en büyük ilk 10 rüzgar türbini üreticisinin 8'i teklif vermişti. Teklif veren konsorsiyumların içinde dört Alman, iki Çin, bir Amerikalı ve bir Danimarkalı şirket yer almıştı. Kilovat saat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2.3 megavat gücünde olmak üzere 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye’nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihaleye, 4 Alman şirketi Türk ortaklarıyla konsorsiyum olarak teklif verdi. Ayrıca, dünyada ilk 10’da yer alan Amerika, Çin ve Danimarka merkezli rüzgar türbini üreticisi şirketler de Türk ortaklarıyla ihaleye girmek üzere tekliflerini sundu. İhaleyi kazanan konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Rüzgar YEKA ihalesinin kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak. Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1.5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak.

KİMLER KATILIYOR?

İhaleye, teklif veren konsorsiyumlar şu şekilde:

- Vestas (Danimarka) - Enerjisa

- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

- Siemens (Almanya)-Türkerler-Kalyon

- Enercon (Almanya)-Polat Enerji-Limak Enerji

- Nordex (Almanya)-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara - Zorlu Enerji

- MingYang (Çin)-İlk İnşaat

- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya)-IC İçtaş Enerji