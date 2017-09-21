Rusya Binbank için kararını verdi

Binbank'ın finansal istikrarının iyileştirilmesi ve Banka'nın büyümesi için tedbirler açıklayan Rusya Merkez Bankası, Binbank'ın ana yatırımcısı haline gelecek ve bunu için Bankacılık Sektörü Konsolidasyon Fonu'nu kullanacak.

Binbank ve Rost Bank'a kurtarma paketi sunan Rusya MB, kreditörlerin talepleri konusunda moratoryum olmayacağını ifade etti. Bankaların normal şekilde faaliyetlerine devam edeceğini ifade eden Rusya MB, yükümlülüklerin yerine getirileceğini ve yeni anlaşmalar yapılabileceğini vurguladı.