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Rusya Binbank için kararını verdi

Hürriyet Haber
21.09.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 09:58

Rusya Merkez Bankası, Binbank`ın Bankacılık Sektörü Konsolidasyon Fonu kullanılarak finansal sağlığına kavuşturulmasına karar verdi.

Binbank'ın finansal istikrarının iyileştirilmesi ve Banka'nın büyümesi için tedbirler açıklayan Rusya Merkez Bankası, Binbank'ın ana yatırımcısı haline gelecek ve bunu için Bankacılık Sektörü Konsolidasyon Fonu'nu kullanacak.

Binbank ve Rost Bank'a kurtarma paketi sunan Rusya MB, kreditörlerin talepleri konusunda moratoryum olmayacağını ifade etti. Bankaların normal şekilde faaliyetlerine devam edeceğini ifade eden Rusya MB, yükümlülüklerin yerine getirileceğini ve yeni anlaşmalar yapılabileceğini vurguladı.

Etiketler: Binbank , Rusya MB , rusya merkez bankası
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