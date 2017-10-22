Romanya ve Suudi Arabistan'a "Sütmatik" ihracatı

Genç girişimci İlker Çatalbaş tarafından çiğ sütün hijyenik olmayan koşullarda satışının önüne geçilmesi amacıyla üretilen yerli süt otomatlarının 300 litrelik tankı bulunuyor. Tankın içindeki aparatlarla sürekli karıştırılan çiğ süt, 4 derecenin altında 3 gün tazeliğini koruyabiliyor. Kredi kartı, nakit ve sosyal kartların kullanılabildiği makinenin dolum haznesi her süt satışının ardından otomatik temizleniyor.

Vatandaşlar, kent meydanları, siteler, alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve süper marketlere yerleştirilebilen bu "sütmatik"ler sayesinde çiğ süt satın alabilecek.

Bursa'da düzenlenen 15. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'na katılan firma sahibi Çatalbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 100 yerli süt soğutma tankı ve süt otomatını geçen yıl ürettiklerini söyledi.

"Sütmatik" adını verdikleri bu otomatlarla Türkiye'de çiğ sütün hijyenik olmayan koşullarda satışının önüne geçilmesini amaçladıklarını vurgulayan Çatalbaş, şöyle devam etti:

"Biz bu işe girdikten sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiğ süt satışına yönelik bir tebliğ yayınladı. Tam da bu tebliğ bizim hedeflerimiz doğrultusundaydı. Türkiye'de 31 Aralık'tan sonra çiğ sütün açık şekilde perakende satılması yasaklanıyor. Sadece otomatik satış makinelerinde ya da şişelenerek satılacak. İlk makineleri geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ile başladığımız projede kullandık. Bu süt otomatları şu an Ankara'da kullanılıyor."

"HALKIMIZ BİLİNÇLENDİKÇE SATIŞ ADEDİ ARTACAK"

Çatalbaş, makineye ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte insanlar bu makineyi daha iyi anlayacak. Süt ticareti yapmak isteyen girişimcilerin yanı sıra belediyeler bu makineden faydalanabilir." dedi.

Bu sistemin Avrupa'da yaygın olduğunu dile getiren Çatalbaş, şunları kaydetti:

"Sektördeki en iyi firmanın yıllık üretimi 400 adet. Biz ilk yıl için 100 üretim planladık. Bu doğrultuda hedefimize ilerliyoruz. Halkımız bilinçlendikçe satış adedi aratacak. Amacımız sadece makine üretmek değil, sütün kaliteli şekilde halka ulaştırılmasıdır. Ürettiğimiz bu otomat sayesinde Türkiye'ye yurt dışından makine ithal edilmesinin önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Ayrıca Romanya ve Suudi Arabistan'a ihracatmız yeni başladı. 40 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştiridik. Önümüzdeki yıl, daha fazla ülkeye toplam 500 bin dolarlık ihracat hedefliyoruz. Şimdilik yurt dışına 4 adet göndermiş olduk."



