Resmen çakıldı! Peki şimdi ne olacak... Çok kritik uyarı

SON dönemlere damga vuran en önemli konu tartışmasız Bitcoin ve kripto paralar. Kırdığı rekorlarla, ulaştığı hacimlerle ve kaybettiği ani değerle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki birçok kesim kripto paraları konuşuyor.

Sokaktaki vatandaştan akademisyene, finansçısından teknoloji editörüne kadar herkes Bitcoin ve kripto paralar üzerine yorumlar yapıyor. 19 bin doları aşan ardından 8 bin doların altına inmesiyle piyasaları sarsan Bitcoin ve kripto paralar üzerine çalışan öyle bir isim var ki dünyaya kendini kanıtlamış durumda. Adı Emin Gün Sirer. Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra 1989’de ABD’ye giden Sirer, Princeton Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği okudu. Doktorasını ise Washington Üniversitesi’nde tamamladı. 2001 yılından beri de Cornell Üniversitesi’nde profesörü. Odaklandığı alanlar ise ‘dağıtık sistemler’ ve kripto paralar.

ERKEN YATIRIM KAZANDI

Sirer ile konuştuğumuz en önemli konuların başında Bitcoin ve kripto paraların “kolay para kazanma yolu” gibi algılanması vardı. Ne zaman ticaret sistemlerini baştan aşağı yenileyebilecek bir teknoloji çıksa, o teknolojiye erken yatırım yapanların kısa dönemde müthiş meblağlar kazandığına dikkat çeken Sirer, “Bu internette de böyle oldu. Kripto para alanında da çok kolay ve çok miktarda para kazanan çok sayıda insan var. Elbette bunlara özenip yatırım yapmak doğru olmaz. O erken davrananın avantajlı olduğu devir geçti. Özellikle Bitcoin, artık ‘My Space’ gibi, hem hızı yavaş, hem de son derece istikrarsız bir teknolojik tablo çiziyor. Bu saatten sonra Bitcoin’dan o kadar büyük paralar kazanılabileceğini sanmıyorum. Öte yandan, hatırlarsınız, Facebook, My Space’den sonra çıkmıştı ve rekabet dışını itmişti” dedi.

Bitcoin’un tahtını sallama niyetinde yüzlerce kripto para projesi olduğunu belirten Sirer, şunları söyledi: “Bunların yüzde 98’i çöp. Takımlar tecrübesiz, projeler yapmacık, kayda değer bir teknolojik buluşa dayalı değiller ve uzun vadede değerleri sıfır. Adi sanı duyulmamış projelere yüz binlerce dolar dağıtan yatırımcılar var, bu paraların hemen hemen hepsi eriyecek. Yine de doğru yatırımın 10 bin kat getirmesi hâlâ mümkün. Tabii zor olan onu bulmak ve diğer riskli yatırımlardan uzak durmak.”

İNİŞ ÇIKIŞLAR OLACAK

KRİPTO para projelerinin çoğunun spekülasyon üzerine döndüğünü anlatan Sirer, projelerin bir kısmında kripto paraların dağıtılmadığına ve ‘SAFT’ denilen vadeli ve geleceğe yönelik bir anlaşmaya göre yapıldığını belirtti. Sirer, “Projeler tamamlanmış değil. Bitcoin gibi eski projelerin değeri dahi spekülatörlere dayanıyor. Bu alanda temel değerleri tesbit etmek çok zor. Böyle bir spekülatif ortamda fiyatların da iniş çıkış göstermesine şaşmamalı” dedi. İşe yarayan, kullanıcı kitlesinin gelişmiş, geliştirici (developer) grubunun güçlü olduğu projelerde uzun dönemde müthiş fiyat atılımları gerçekleştirdiğini ifade eden Sirer, “Bu yüzden az sayıda ama iyi seçilmiş projelere yatırım yapıp, günlük ve hatta haftalık düşüşleri gözardı ederek uzun dönemli yatırımlar yapmak, makul bir yatırım stratejisi” diye konuştu.

BİTCOİN’İN HIZINI ARTTIRDI

ORİJİNAL Bitcoin’in saniyede maksimum 3 işlemi kaldırabildiğini belirten Sirer, “Saniyede 3 işlem, yaklaşık olarak ilk Boğaz Köprüsü’nün herhangi bir hafta sonundaki normal hızı. Bu hızla, değil tüm dünyanın tüm ticaretini kaldırmak, Bitcoin’un İkinci Boğaz Köprüsü’nü bile karşılaması imkansız. Bizim çalışmalarımız bu sayıları yükseltmek üzerineydi. Bitcoin-NG isimli yeni bir protokol geliştirdik. Bitcoin’dan 10 ila 100 kere daha hızlı, sonra da ‘Teechain’ isimli bir kisiden kisiye ödeme platformu oluşturduk, her türlü kripto paranın üzerine kurulabilen ve altında yatan sistemin kapasitesini milyonlarca kez arttırabilen bir platform” dedi.

ÇALINAN KRİPTO PARALAR GERİ ALINABİLECEK

SİRER, kripto paraların güvenliği üzerine çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi hacker’lar kripto para sahiplerini hedef alıyorlar. Uzun süre kripto para tutmak kolay degil, paralar ya kayboluyor ya da çalınıyor. Kasa dediğimiz yeni bir sistemle, sistemdeki değiş tokuşların geri alınmazlığını etkilemeden, sadece çalınan paraları geri almak için bir sistem geliştirdik.”