Red Bull kampanyasını genişletiyor!

Red Bull, yeni Proving Grounds kampanyasının bir parçası olarak Mart ayında başlayacak ve üç ay sürecek bölgesel Street Fighter V yarışmalarının yanı sıra üç çevrimiçi yarışmaya daha ev sahipliği yapacak. Tüm bu yarışmalar Evolution Champion Series’ten önce gerçekleşecek.

Yarışma, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, Atlanta, Orlando (Florida), Toronto, Montreal ve Vancouver olmak üzere Amerika ve Kanada’daki şehirlerde gerçekleşecek. Bunların ilki, 1 Nisan, 4 Mayıs ve 3 Haziran'da gerçekleşecek ve çevrimiçi muadiller 30-31 Mart, 4-5 Mayıs ve 1-2 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tüm yarışmaların ardından ilk üç oyuncu bölge bazlı bir takım oluşturacak ve çevrimiçi nitelikli ekip Doğu ve Batı turlarında mücadele edecek. Her bölümün en iyi ekibi bahar şampiyonası maçında 6 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak. Sonbahar şampiyonası maçında yine aynı ödüller verilecek ancak birinciliği kazanan ekip uçak bileti ve otel konaklama ile ödüllendirilecek. Ve Kasım ayında Seattle’daki Red Bull Battle Grounds’da yerini alacak.

Son birkaç yıldır Espor’da yer alan Red Bull önemli etkinliklere sponsor olurken özellikle dövüş oyunları, Proving Grounds, Battle Grounds ve Kumite yarışlarını yürütüyor.