Real Market çalışanları 1 kilometre yürüdüler

Alman Metro Grubu üç yıl önce 12 mağazalı Real'i Kayserili Beğendik'e satmıştı. Ancak bu satışın üzerinden 2 yıl geçmeden hem Beğendik hem Real için mahkemeye iflas erteleme talebi ile başvuruldu. Mahkeme Real için 27 Temmuz'da iflas kararı verdi. Bu kararla birlikte şirketin dosyası iflas müdürlüğüne gönderildi.

Real çalışanları ise, kararla birlikte hakları ödenmeden ortada kaldıklarını belirtiyor. Bir süredir eylem yapan Real çalışanları dün 1 kilometre kadar yürüyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

REAL ÇALIŞANLARI DÜN EYLEM YAPTI

Dün Saat 15.00’da Yenisahra Optimum önünde bir araya gelen 300'ün üzerinde işçi, alkışlar, sloganlar “Haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz” pankartıyla yürüdü.

Burada işçiler adına konuşan Ahmet Fazıl Çetin, yıllarca Real Hipermarketler Zinciri A.Ş.'de çalıştıklarını, hileli bir iflas yolu ile bin 700 işçiye hiçbir hakkı ödenmeden çıkışı verildiğini söyledi.

Hileli iflas ile kapatılan mağazalarda çalışan işçilerin kıdem, ihbar, hak etmiş olduğu, ücretli izin, fazla mesai gibi haklarını ödenmeden çıkışlarının verildiğini söyleyen Çetin, 1998 yılından itibaren Türkiye’de faaliyet gösteren Real Hipermarketler Zinciri A.Ş.'nin 2014 Haziran ayında, Metro Market'ten işçilerin tüm kıdem haklarıyla beraber Beğendik Marketler grubuna devredildiğini belirtti.

Çetin, şöyle devam etti: "Firma sahibi Hacı Duran Beğendik tarafından ilk yıl Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. olarak 20 milyon kâr edildiği açıklandı. Ancak, bundan hemen bir yıl sonra Beğendik grubu Real Marketler'de iflas erteleme kararı alarak kayyum atandı. 2017 yılı Haziran ayında Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. olan ismini Alvi Marketler Zinciri olarak değiştirdiler.

27 Temmuz 2017 tarihinde şirket İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü kararıyla tasfiyeli iflasını açıkladı. 12 mağazasını kapattı. Sadece Ankara Bilkent Şubesi iflas sürecinde faaliyette bırakıldı. Ancak, o da 15 Ağustos 2017 günü icra yoluyla kapatıldı."







Çetin; "İş akitleri feshedilen, iki aydır maaş alamayan, tazminatları ödenmeyen bin 700 Real Market işçisi (aileleri ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi) olarak tüm haklarının, işçilerden sorumlu olmadığını belirten her türlü finansal sorumluluğu olan Beğendik grubu tarafından karşılanmasını talep ettiklerini söyledi.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Real Market işçilerin sahipsiz olmadığını, işçiler haklarını alana kadar mücadelelerine sahip çıkarak destek vereceklerini belirtti.