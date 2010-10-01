Q7 değil, Holosko’ydu

Rotasyonu seven bir takımın deplasman silahı, ama kritik noktalarda tutukluk yapıyor…
Geçtiğimiz yıllarda Sir Denizli’nin değil de, Sir Alex’in elinde olsaydı bir Ronaldo olabilir miydi?
Hayır…
Ama geçtiğimiz haftalarda ayağı eline verilen Valencia’nın yerine şuan da ManU’da harikalar yaratıyor olurdu…
Eğitimci Schuster dümene geçtiği günden beri Beşiktaş öğreniyor…
Takımı emekleme aşamasına kadar getirdi…
Ama emeklerken de bazı temeller sağlam atılmalı…
Neden diye sorarsanız...
Yürüyelim derken popomuzun üzerine sert düşüş yapmayalım…
Holosko'nun geldiği günden itibaren sürekli ‘kullanıldığı’ düşünürsek…
Eğitimci Schuster'den öğretmesini bekleyebiliriz...
Çünkü artık saç yoldurmuyor, kafa kopartıyor…
Ümraniye’de sabahlar olmasın, trivelalar olsun. Çocuk mümkünse öğrensin…
Trivela diyoruz ama onunkine başka bir şey de deriz, yeter ki yapsın…
Karşı karşıya kaldığında afallamasın...
Sırt numarasını aldığı Jordan’ın mezara girmeden kemiklerini sızlatıyor…
Arkadaşlarını tek tek tanıtalım. Bencillik yapmasın, biz de üçe bir giderken, üçün birini almayalım...
Çalış Holosko çalış. Dersini iyi çalış...
Q7 yokken sana güvenelim…
2-1 değil, 5-1 kazanalım…
Kafamızı değil, avuçlarımızı patlatalım…
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Cenk’in günlüğü
Güzel bir hafta geçirdim, hoca rotasyonu sever. Sofia'dan sonra kale benim...
Hoca, kaleyi Hakan abiye verdi. Hatalı golden sonra morali bozuldu. Sakatlanınca kaleye ben geçtim. Kritik toplar çıkarttım. Antalya maçında kaledeyim…
Yine yedeğim. Hakan abi hatalı bir çıkış yaptı. Büyük talihsizlik. Moral verdik. Avusturya’da ne olur bilemem…
Tribündeyim. Rapid maçını zorda olsa kazandık. Hakan abi çok iyi oynadı. Trabzon’a götürülür müyüm? Bilemiyorum…
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Hakan'ımızı kazanalım derken, Cenk'averimizi kaybetmeyelim...