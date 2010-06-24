Mesela Maradona bÃ¼yÃ¼k futbolcu deÄŸildi...
Barcelona'dan Napoli'ye kaÃ§tÄ±...
BÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar yakaladÄ±...
Ama olsun. Napoli, BarÃ§a'ya gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k takÄ±m...
DolayÄ±sÄ±yla Maradona kÃ¼Ã§Ã¼k futbolcu!
Milli takÄ±mÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±...Â
Olsun olsun. Dedik bir kere Napoli bÃ¼yÃ¼k deÄŸil!
BarÃ§a'da niye oynayamadÄ±!
Gidip orada oynayacaktÄ±!
BÃ¼yÃ¼k futbolcular bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda oynarmÄ±ÅŸ...
Pele...
KÃ¼Ã§Ã¼k futbolcuydu...
KÃ¼Ã§Ã¼k takÄ±mlarda oynadÄ±...
Santos ve New York Cosmos...
Real Madrid, BarÃ§a, Liverpool dururken kusura bakmayÄ±n Santos kÃ¼Ã§Ã¼k takÄ±mdÄ±r...
YemiÅŸim Santos'unu!
Gidip kendini bÃ¼yÃ¼k takÄ±mda ispatlayacaksÄ±n!
Ronaldinho bÃ¼yÃ¼k futbolcu deÄŸil...
Cambiasso deÄŸil...
Nerdeler? Milli takÄ±mlarÄ±nda yoklar!
Karim Benzama bÃ¼yÃ¼k futbolcu deÄŸil...
Afrika'ya gidemedi ve Real Madrid'de baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±!
Kusura bakma Karim, kriterlere uymuyorsun...
Luca Toni...
Samir Nasri...
Milli takÄ±mlarÄ±na seÃ§ilmeyi baÅŸaramadÄ±lar!
Bunlar da kÃ¼Ã§Ã¼k futbolcular...
Neye gÃ¶re?
HÄ±ncal UluÃ§'un "Q7 bÃ¼yÃ¼k futbolcu deÄŸil" kriterlerine gÃ¶re!
Arda Turan ile Messi'yi kÄ±yaslayan...
"Arda'yÄ± Messi'ye deÄŸiÅŸmem" diyen UluÃ§, ÅŸimdi de bÃ¼yÃ¼klÃ¼k Ã¶lÃ§meye kalkÄ±yor...
Zannedersiniz TÃ¼rkiye'ye her sene dÃ¼nyanÄ±n en iyi futbolcularÄ± geliyor...
Madem Ã¶yle bizden birine bakalÄ±m...
Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r, TÃ¼rkiye'nin gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en iyi 10 futbolcusundan biridir...
AyrÄ±ca Avrupa ve DÃ¼nya'da tanÄ±nan ender futbolcularÄ±mÄ±zdan!
Kimse inkar edemez...
Ä°nter'de baÅŸarÄ±sÄ±zdÄ±...
Ä°nter'i geÃ§tim. Avrupa'da oynadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ bir takÄ±mda kendini ispatlayamadÄ±...
Ne diyelim?
Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r, "bÃ¼yÃ¼k" futbolcu deÄŸil mi?
TÃ¼rkiye standartlarÄ±na gÃ¶re "bÃ¼yÃ¼k" iÅŸte kardeÅŸim...
HÄ±ncal UluÃ§ buna da karÅŸÄ± Ã§Ä±kabilir!
Yemin ediyorum ÅŸaÅŸÄ±rmam!
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Quaresma...
Ãœlkemize gelebilecek en iyi futbolcularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor...
Kimi bekliyoruz?
Drogba, Tevez, Milito?
Kariyerinde bÃ¶ylesine sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamasaydÄ± Quaresma TÃ¼rkiye'ye gelir miydi?
Avrupa'da baÅŸarÄ±lÄ± olan hangi futbolcu TÃ¼rkiye'ye gelmek ister?
Quaresma yine de Avrupa'da birÃ§ok kalburÃ¼stÃ¼ takÄ±mda rahatlÄ±kla forma giyebilirdi...
Ama O, para ve ilgiyi tercih etti...
Yeniden kendini ispatlamasÄ± iÃ§in yapmasÄ± gereken buydu...
OynayacaÄŸÄ± futbol, ekranlara ve tribÃ¼ne Ã§ekeceÄŸi kitle, gerekli cevabÄ± verecektir...
Ä°mza tÃ¶reninde tribÃ¼nleri dolduran 22 bin kiÅŸi, ÅŸimdiden olabilecekleri aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± bizlere gÃ¶steriyor...
AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z UluÃ§â€™un boÅŸu boÅŸuna ahkam kesip gÃ¼ndem yaratmasÄ±na gerek yok...
Ä°zleyip gÃ¶receÄŸiz. Bu kadar basit!