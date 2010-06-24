Mesela Maradona bÃ¼yÃ¼k futbolcu deÄŸildi...

Barcelona'dan Napoli'ye kaÃ§tÄ±...

BÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar yakaladÄ±...

Ama olsun. Napoli, BarÃ§a'ya gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k takÄ±m...

DolayÄ±sÄ±yla Maradona kÃ¼Ã§Ã¼k futbolcu!

Milli takÄ±mÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±...Â

Olsun olsun. Dedik bir kere Napoli bÃ¼yÃ¼k deÄŸil!

BarÃ§a'da niye oynayamadÄ±!

Gidip orada oynayacaktÄ±!

BÃ¼yÃ¼k futbolcular bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda oynarmÄ±ÅŸ...

Pele...

KÃ¼Ã§Ã¼k futbolcuydu...

KÃ¼Ã§Ã¼k takÄ±mlarda oynadÄ±...

Santos ve New York Cosmos...

Real Madrid, BarÃ§a, Liverpool dururken kusura bakmayÄ±n Santos kÃ¼Ã§Ã¼k takÄ±mdÄ±r...

YemiÅŸim Santos'unu!

Gidip kendini bÃ¼yÃ¼k takÄ±mda ispatlayacaksÄ±n!

Ronaldinho bÃ¼yÃ¼k futbolcu deÄŸil...

Cambiasso deÄŸil...

Nerdeler? Milli takÄ±mlarÄ±nda yoklar!

Karim Benzama bÃ¼yÃ¼k futbolcu deÄŸil...

Afrika'ya gidemedi ve Real Madrid'de baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±!

Kusura bakma Karim, kriterlere uymuyorsun...

Luca Toni...

Samir Nasri...

Milli takÄ±mlarÄ±na seÃ§ilmeyi baÅŸaramadÄ±lar!

Bunlar da kÃ¼Ã§Ã¼k futbolcular...

Neye gÃ¶re?

HÄ±ncal UluÃ§'un "Q7 bÃ¼yÃ¼k futbolcu deÄŸil" kriterlerine gÃ¶re!

Arda Turan ile Messi'yi kÄ±yaslayan...

"Arda'yÄ± Messi'ye deÄŸiÅŸmem" diyen UluÃ§, ÅŸimdi de bÃ¼yÃ¼klÃ¼k Ã¶lÃ§meye kalkÄ±yor...

Zannedersiniz TÃ¼rkiye'ye her sene dÃ¼nyanÄ±n en iyi futbolcularÄ± geliyor...

Madem Ã¶yle bizden birine bakalÄ±m...

Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r, TÃ¼rkiye'nin gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en iyi 10 futbolcusundan biridir...

AyrÄ±ca Avrupa ve DÃ¼nya'da tanÄ±nan ender futbolcularÄ±mÄ±zdan!

Kimse inkar edemez...

Ä°nter'de baÅŸarÄ±sÄ±zdÄ±...

Ä°nter'i geÃ§tim. Avrupa'da oynadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ bir takÄ±mda kendini ispatlayamadÄ±...

Ne diyelim?

Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r, "bÃ¼yÃ¼k" futbolcu deÄŸil mi?

TÃ¼rkiye standartlarÄ±na gÃ¶re "bÃ¼yÃ¼k" iÅŸte kardeÅŸim...

HÄ±ncal UluÃ§ buna da karÅŸÄ± Ã§Ä±kabilir!

Yemin ediyorum ÅŸaÅŸÄ±rmam!



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Quaresma...

Ãœlkemize gelebilecek en iyi futbolcularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor...

Kimi bekliyoruz?

Drogba, Tevez, Milito?

Kariyerinde bÃ¶ylesine sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamasaydÄ± Quaresma TÃ¼rkiye'ye gelir miydi?

Avrupa'da baÅŸarÄ±lÄ± olan hangi futbolcu TÃ¼rkiye'ye gelmek ister?

Quaresma yine de Avrupa'da birÃ§ok kalburÃ¼stÃ¼ takÄ±mda rahatlÄ±kla forma giyebilirdi...

Ama O, para ve ilgiyi tercih etti...

Yeniden kendini ispatlamasÄ± iÃ§in yapmasÄ± gereken buydu...

OynayacaÄŸÄ± futbol, ekranlara ve tribÃ¼ne Ã§ekeceÄŸi kitle, gerekli cevabÄ± verecektir...

Ä°mza tÃ¶reninde tribÃ¼nleri dolduran 22 bin kiÅŸi, ÅŸimdiden olabilecekleri aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± bizlere gÃ¶steriyor...

AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z UluÃ§â€™un boÅŸu boÅŸuna ahkam kesip gÃ¼ndem yaratmasÄ±na gerek yok...

Ä°zleyip gÃ¶receÄŸiz. Bu kadar basit!