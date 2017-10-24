Polisan Boya'nın kurucusu Bitlis hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Bitlis bir ay kadar önce özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Dün gece vefat ettiği öğrenilen Bitlis için cenaze töreni Perşembe günü düzenlenecek. Teşviki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitlis, Feriköy'deki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

TAZİYELER EVİNDE KABUL EDİLECEK

Bitlis ailesi 27 Ekim Cuma gününden itibaren 6 gün boyunca taziyeleri saat 17:00-21:00 arasında, Necmettin Bitlis’in Bebek Arifi Paşa Korusu’ndaki evinde kabul ederken, 26 Ekim Perşembe akşamı Necmettin Bitlis için Hilton Bosphorus İstanbul Otel’de mevlit okutulacak.

Türk boya endüstrisinin köklü şirketlerinden Polisan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis hayatını kaybetti. 89 yaşında aramızdan ayrılan işadamı Bitlis, Türkiye’de kendi sektöründe birçok yeniliğe imza atarken, yaptığı çalımalarla da hep gündemde olmuştu.

SANAYİ DEVLERİNDEN BİRİNİ YARATTI

Bitlis'in 1964 yılında temelini attığı Polisan Boya, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde yer alıyor. İso 500 listesinde 317'incı sırada yer alan Polisan

Boya'nın yüzde 50 hissesi geçen yıl Japon devi Kansai'ye satılmıştı. Bu satış kararı sonrası şirketin adı Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.olarak değiştirilmişti.

TİCARET LİSESİ MEZUNU

1 Aralık 1928’de Malatya’da dünyaya gelen işadamı Bitlis, öğrenimini ticaret lisesinde tamamladıktan sonra çalıșma hayatına 1955 yılında bașladı. Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdüren Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu. Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyeliği yapıyordu.