Piyasa gözetimine yeni model geliyor

Türkiye’de piyasa gözetim ve denetimiyle ilgili 10 farklı kurumun olduğunu ve bunlardan birisinin de kendi bakanlığı olduğunu hatırlatan Özlü, “Türkiye’de bu işi tam hakkıyla yapamadığımızı söylemeliyim” diyerek, kurulla ilgili yeni model araştırması yaptıklarını söyledi. Sanayicilerin bu konuda şikayetleri olduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti: “Ürün denetiminde Ekonomi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi belli kurumların sorumlulukları var. Ama toplamda baktığımızda sanayicilerimizin de dile getirdikleri bir şikayet söz konusu. Ben ‘ürün üretiyorum, standartlarım belli, ama piyasada o kadar çok ürün var ki; bunun gözetimi, denetimi yok. Bunlar yerli ürün imajını bozuyor’ diyor. Dolayısıyla gözetim ve denetimiyle ilgili olarak yapısal bir reforma ihtiyaç var.”