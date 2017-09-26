“Petrole zam enflasyonu daha da artıracak”

“20 GÜNDE İKİNCİ ZAM”

Petrole sürekli yapılan zamlarla enflasyonun önüne geçilemeyeceğini belirten Bendevi Palandöken, “Zamla enflasyon düşmez. Artık zam ve enflasyon birbirini tetikler oldu. Daha 6 Eylül’de motorine 7 kuruşluk zam yapılmıştı. Yani 20 günde ikinci ve 20 kuruşluk bu zam artık dayanılmaz noktaya geldi.

Bir el adeta sürekli petrolün üzerinde duruyor. Artık zam değil, fiyatları düşürecek formüller bulunmalı. Bunun için de yapılması gereken acil olarak petrol fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına geçilmelidir. Bu geçmiş yıllarda uygulandı ve başarılı oldu” dedi.

“HEP PETROLE YAPILAN ZAMLARI KONUŞUYORUZ”

Petrole yapılan zamların piyasaları A’dan Z’ye olumsuz etkilediğini anlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık sürekli olarak petrole yapılan zamları konuşur olduk. Dolar kuru düşse de zam geliyor, düşmese de zam geliyor. Biz her ay artık en az iki kez bu konuyu konuşuyoruz. Dünya benzin ve petrolden kaçıyor biz sürekli zam yapıyoruz.

Petrole yapılan zam lokomotif olarak tüm ürünlere yansıyor. Enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasını değerlendirirken petrole yapılan son 2 zam önümüzdeki ay içerisinde de enflasyonun yüksek çıkacağının bir göstergesidir.

Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor. Petrol fiyatlarına zam yaparken acele edilmemeli, çok iyi düşünülmeli. Özellikle enflasyonun yükseldiği bu dönemde, akaryakıta yapılan zamlar, enflasyonu da körüklüyor. Enflasyon ve petrol fiyatları tam bir kısır döngü oldu. Enflasyon arttıkça akaryakıt fiyatları artıyor, akaryakıt fiyatları arttıkça enflasyon artıyor. Bu kısır döngü bir yerden mutlaka kırılmalı” diye konuştu.