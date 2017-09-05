MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>"Petrol fiyatlarına tavan fiyat uygulanmalı”

"Petrol fiyatlarına tavan fiyat uygulanmalı”

Hürriyet Haber
05.09.2017 - 11:30 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 11:32

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Eylül 2017 tarihinden itibaren benzin ve motorine yapılacak olan 7 kuruşluk zammın yeniden artışa geçen enflasyonu daha da yükselteceğini ve A’dan Z’ye her ürünün zamlanacağını ve sepete konulan her ürünün zamlandığını söyledi.

“PETROLE YAPILAN ZAMLAR LOKOMOTİF OLARAK ÜRÜNLERE YANSIYOR”

Petrole yapılan zamların Okulların açılacağı bu günlerde piyasaları A’dan Z’ye olumsuz etkilediğini anlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık sürekli olarak petrole yapılan zamları konuşur olduk. Dolar kuru her geçen gün düşüyor. Vatandaşlar akaryakıtta indirim beklerken yapılan 7 kuruşluk zammı halkımız büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Oysa petrole yapılan zam lokomotif olarak tüm ürünlere yansıyor.

Enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasını değerlendirirken petrole yapılan son zam önümüzdeki ay içerisinde de enflasyonun daha yüksek çıkacağının bir göstergesidir. Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor. Petrol fiyatlarına zam yaparken acele edilmemeli, çok iyi düşünülmeli. Özellikle enflasyonun yükseldiği bu dönemde, akaryakıta yapılan zamlar, enflasyonu da körüklüyor. Bu noktada yapılması gereken petrol fiyatlarına geçmişte olduğu gibi tavan fiyat uygulaması getirilmesidir” dedi.

Etiketler: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu , Bendevi Palandöken , TESK
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri