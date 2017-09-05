"Petrol fiyatlarına tavan fiyat uygulanmalı”

“PETROLE YAPILAN ZAMLAR LOKOMOTİF OLARAK ÜRÜNLERE YANSIYOR”

Petrole yapılan zamların Okulların açılacağı bu günlerde piyasaları A’dan Z’ye olumsuz etkilediğini anlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık sürekli olarak petrole yapılan zamları konuşur olduk. Dolar kuru her geçen gün düşüyor. Vatandaşlar akaryakıtta indirim beklerken yapılan 7 kuruşluk zammı halkımız büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Oysa petrole yapılan zam lokomotif olarak tüm ürünlere yansıyor.

Enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasını değerlendirirken petrole yapılan son zam önümüzdeki ay içerisinde de enflasyonun daha yüksek çıkacağının bir göstergesidir. Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor. Petrol fiyatlarına zam yaparken acele edilmemeli, çok iyi düşünülmeli. Özellikle enflasyonun yükseldiği bu dönemde, akaryakıta yapılan zamlar, enflasyonu da körüklüyor. Bu noktada yapılması gereken petrol fiyatlarına geçmişte olduğu gibi tavan fiyat uygulaması getirilmesidir” dedi.