Petrol 60 dolar benzin 5.5 lira

Brent petrolle beraber Türkiye’de benzin ve motorin de zamlanıyor. Dünkü zamla İstanbul’da benzinin 5.36 liradan 5.48 liraya, motorin 4.74 liradan 4.92 liraya yükseldi. Benzine en son 26 Ekim’de 9 kuruş zam gelmişti. Dünkü zam benzinde 12, motorinde 18 kuruş oldu. Hem petrol, hem de kurdaki artışlar akaryakıt fiyatlarının değişimini etkiliyor.Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Vahap Taştan, petrol piyasasında ana resmin değişmeye başladığını belirterek talebin düzeldiğini, arzın ise kesintiye uğramasının bu artışı getirdiğini söyledi.