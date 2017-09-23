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Petlim kapasitesini ikiye katlayacak

Hürriyet Haber
23.09.2017 - 21:14 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 21:14

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petlim Konteyner Terminali’nin ikinci fazının inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı.

APM Terminals İzmir tarafından işletilen ve 7 Aralık 2016’da ilk geminin yanaştığı toplam 450 milyon dolar yatırım ile hayata geçen Petlim, ikinci fazın devreye girmesiyle birlikte 750 bin TEU olan kapasitesini, gerekli işletme izinlerinin alınmasının ardından 1.5 milyon TEU’ya yükseltecek. Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu ile limanı 28 yıllığına işletecek olan dünyanın en büyük konteyner terminal işletmecilerinden APM Terminals İzmir’in Genel Müdürü Robert Hambleton, inşaatın son betonunu atarak projenin inşaatını tamamladı. Doğan Çırakoğlu limanın, Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı yatırımcısı olan SOCAR Türkiye’nin entegrasyon vizyonunun lojistik ayağını oluşturduğuna dikkat çekti. Çırakoğlu, “Petlim’in tamamen Türk mühendisler ve Türk müteahhitler tarafından tamamlanmış olması bize ayrı bir gurur veriyor” dedi.

Etiketler: SOCAR Türkiye , APM Terminals İzmir , gazetehaberleri
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