Perakendenin gözdesi Orta Doğulu, Çinli ve Rus turist

Turistlerin bu yılın haziran-eylül dönemini içeren yaz aylarında yaptığı alışverişlerden en büyük payı Orta Doğu ülkeleri alırken, Çinli ve Rus turist de organize perakendeye can suyu oldu.



Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin verilerine göre, bu yılın haziran-eylül döneminde turistlerin yaptığı alışverişlerden en büyük payı yüzde 20 ile Suudi Arabistan aldı. Suudi turistlerin bu dönemdeki alışverişleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 arttı.

Aynı dönemde turistlerin yaptığı alışverişlerden İran ve Kuveyt yüzde 10'arlık, Çin yüzde 8'lik, Katar ve Azerbaycan ise yüzde 6'şarlık pay alırken, Çinlilerin alışverişleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 294 yükseldi.

Söz konusu dönemde Rus turistlerin yaptığı harcamalardaki artış da dikkati çekti. Rus turistlerin alışverişlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 226'lık yükseliş görüldü.



9 AYDA 540 MİLYON TL TAX FREE SATIŞI OLDU

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, bu yılın 9 ayında Türkiye'nin tax free satışlarının toplamda yüzde 29 büyüyerek 540 milyon TL olduğunu belirtti.

Geçen yılın terör saldırıları sebebiyle çok zor bir yıl olduğunu ifade eden Şeyhun, "2017 yılında ülkemize gelen Orta Doğulu turistler bu sene organize perakendenin toparlanmasına yardımcı oldu. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin perakende sektöründeki sürdürülebilir büyümeye etkisini geçen sene çok iyi anladık. Ziyaretçilerin kendini güvende, mutlu ve rahat hissetmesi alışveriş alışkanlıklarının da pozitif yönde gelişmesine yol açıyor." diye konuştu.

Şeyhun, bu yılın eylül ayında bayram dönüşlerinin de etkisiyle Türkiye'deki tax free satışlarının yüzde 40’dan fazla büyüme gösterdiğini anlatarak, "Bir güzel gelişme de Rus ziyaretçilerimizin bu sene ilk kez eylül ayında, 2015 yılı eylül ayına göre (alışveriş payı) yüzde 5’lik bir artış göstermesi." dedi.

"ALIŞVERİŞ TUTARLARINDA DA YÜKSEK ARTIŞLAR BEKLİYORUZ"



Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının beraber çalışmaları sonrasında, 1 temmuz itibarıyla tax free sektörünü tamamen dijitalleştiren e-fatura uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Şeyhun, Türkiye'nin, Avrupa’da bu uygulamayı kullanan yedinci ülke konumuna geldiğini söyledi.

Şeyhun, e-fatura uygulamasıyla gerçekleşen hızlı e-onay, kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu, turizme katma değer ve kağıt israfının engellenmesi gibi avantajları ön plana çıkaracağını aktararak, "Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte en önemli fayda zaman tasarrufu oldu ve gümrük işlemleriyle birlikte ortalama 17-18 dakika olan tax free iade alma süresi 6-7 dakikaya kadar inmeye başladı." diye konuştu.

Bu sayede Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin de sıra bekleme sıkıntısından büyük ölçüde kurtulduğunu aktaran Şeyhun, "Sistemin hem mağazalar hem de gümrük tarafında çok kısa süre içinde tam olarak oturması ile birlikte alışveriş tutarlarında da yüksek artışlar bekliyoruz." dedi.



