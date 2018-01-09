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Perakende satış hacminde artış

İHA
09.01.2018 - 10:25 | Son Güncelleme:

Perakende satış hacmi 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı ‘Perakende Satış Endeksleri’ verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,6 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 19,3 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,3 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,6 arttı.

Etiketler: Perakende satış hacmi 2018 , kasım Perakende satış hacmi
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