Patos’a turquality desteği veriliyor

Doğuş Yiyecek ve İçecek Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, Patos’un Turquality kapsamına alınarak diğer Türk markalarıyla birlikte dünyada Türk imajına katkı sağlayacak olmasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.