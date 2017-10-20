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Patos’a turquality desteği veriliyor

Hürriyet Haber
20.10.2017 - 21:35 | Son Güncelleme:

PATOS, Ekonomi Bakanlığı tarafından ‘Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi’ amacıyla hayata geçirilen Turquality destek programına katılma hakkı kazandı.

Doğuş Yiyecek ve İçecek Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, Patos’un Turquality kapsamına alınarak diğer Türk markalarıyla birlikte dünyada Türk imajına katkı sağlayacak olmasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.

Etiketler: gazetehaberleri
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