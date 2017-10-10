Otomotiv sektörü bu organizasyonu bekliyor

BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında, 14-16 Kasım'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Durmaz, bu organizasyona 28 ülkeden 100'den fazla ve Türkiye'den de 120'nin üzerinde sektör temsilcisinin katılacağını belirterek, otomotiv devlerinin temsilcilerinin Bursa'da bir araya gelerek yeni modeller, yeni siparişler, trendler, sektörün durumu ve geleceğini konuşacaklarını anlattı.

Durmaz, şu anda 28 ülkeden 101 yabancı firmanın onay verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada daha önce Meksika, Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmiş olan bu etkinlik, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de yapılacak. Japonya'dan AISIN, Toyota Boshoku, Toyatetsu, Denso, Rusya'dan Maz, Kamaz, Lada, Fransa'dan Gazelle, Almanya'dan BMW, İran'dan Khodro, Saipa, Sapco gibi firmalar gelecek.

Türkiye'den de 110-120 firma olacak. Bursa'dan Oyak Renault, Tofaş, Karsan, Yazaki, Bosch, Valeo, Türkiye'den Honda, Otokar, Vestel bu etkinliğe katılacaklar."

"BURSA, TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN BAŞKENTİ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde otomotiv endüstrisinin yüzde 20 gibi büyük paya sahip olduğunu belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Bu yılın 9 ayında ülkemizden yapılan toplam 106 milyar 739 milyon dolarlık ihracat içinde otomotiv endüstrisi ürünlerinin tutarı 20 milyar 773 milyon dolar düzeyindedir. Bursa ana sanayi fabrikaları ve yüzlerce yan sanayi tesisiyle Türk otomotiv endüstrisinin başkenti durumundadır.

İşte bu yüzden Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu'nun Bursa'da düzenlenmesi çok isabetlidir. Bursa OSB olarak bu etkinliğin ülkemizde ve Bursa'da yapılması için çok çaba gösterdik.

Türkiye'de daha önce bu kapsamda ikili iş görüşmeleri organizasyonu düzenlenmedi. Etkinliğimiz, özü itibarıyla otomotiv ana üreticileri ve ana üreticilere üretim yapan firmaların uluslararası ikili iş görüşmeleri etkinliğidir.

Türkiye otomotiv sektörünün dünyaya daha çok tanıtımı gerçekleşecek olup, etkinlik boyunca yapılan konferanslarla yabancı yatırımcılara ve büyük üreticilere Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yatırım potansiyelinin tanıtılması da mümkün olacaktır."

Durmaz, etkinliğin ilk gününde açılış konuşmaları ve konferansların düzenleneceğini ve ilk yarım günün herkese açık olacağını belirterek, kalan 2,5 günde katılımcı firmaların basına kapalı olarak ikili iş görüşmeleri yapacaklarını bildirdi.

- "Türkiye'ye olan güvenin önemli bir göstergesi"

Bu etkinliğin fuar olmadığını, randevulu iş görüşmelerinin gerçekleştirileceğini anlatan Durmaz, şunları dile getirdi:

"Bu nedenle sadece kayıt olan kişiler etkinlikte yer alabilecek. Konferanslarda bizim firmalarımız Türkiye'de otomotivdeki gelişmelerden, yabancı firmalar da yurt dışındaki gelişmelerden bahsedecek.

Araç üreticileri isterlerse kendi tedarikçileriyle workshoplar düzenleyebilecek. Etkinliğimizi Ekonomi Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekliyor. Onlar da bu etkinlikle ilgili son derece heyecanlılar. Bu organizasyonun Bursa'da yapılacak olması, her anlamda ülkemize olan güvenin önemli bir göstergesidir.

Türkiye ekonomisinin istikrarından tutun da pek çok bölgesel karışıklıklara karşı Türkiye'nin bir huzur adası olduğunun göstergesidir."