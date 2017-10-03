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Otomobil sahipleri Osman Gazi’ye ne ödeyecek?

Uğur GÜRSES/ ANALİZ
03.10.2017 - 10:33 | Son Güncelleme:

Osman Gazi Köprüsü’nden açılışından bu yana 1 yılı içine alacak biçimde veriler, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in talebi üzerine BİMER tarafından verilmiş. Hürriyet muhabiri Bülent Sarıoğlu’nun haberinden öğrendik. Sayılardan ne çıkıyor bakalım.

Köprünün ilk açılış ayını atlarsak, Ağustos 2016-Temmuz 2017 arası bir yıllık dönemde geçen araç toplamı 8.7 milyon. Oysa köprüyü inşa ederek işleten şirkete

Otomobil sahipleri Osman Gazi’ye ne ödeyecek

taahhüt edilen 14.6 milyon. Günlük otomobil eşdeğeri geçiş sayısı ortalaması da geçen yıl ağustosta 15 bin iken, temmuz 2017’de 28 bine çıkmış. İşte burada, belirgin biçimde şu söylenebilir; birincisi İstanbul ve çevresindeki üst gelir grubundaki “Beyaz Türklerin” güneye akmaya başladıkları bahar-yaz sezonunda artış kayda değer. İkincisi de Ocak 2017 başından geçerli olmak üzere geçiş ücreti 89 TL’den 65 TL’ye indirildi. Bunun da talebi artırdığı çok açık.

İşin vergi ödeyen yurttaşları ilgilendiren tarafı şu; hem taahhüt edilen ama yeterince geçiş yapılmadığı için aradaki fark devlet tarafından ödeniyor, hem de indirimli ücret ile sözleşmede taahhüt edilen ücret farkı devlet tarafından ödeniyor.

Bu iki unsuru dikkate alarak yaptığım hesaba göre; Ağustos 2016-Temmuz 2017 arası bir yıllık dönemde, vergi mükelleflerine çıkan fatura tam 1 milyar 244 milyon TL. Bunun da, kabaca 988 milyon TL’si geçiş farkından, 257 milyon TL’si de indirimli ücret farkından geliyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına bakılırsa yüzde 40’lık MTV artışı ile sağlanacak ilave gelir 2.8 milyar TL olacak. Yüzde 20’ye düşürülürse işte kabaca tam bir yıllık Osman Gazi ödemesi çıkmış oluyor. Güle güle ödeyiniz.

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Etiketler: Osman Gazi Köprüsü , Onursal Adıgüzel , MTV artışı
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