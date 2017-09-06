Otomobil devi isim değişikliğine gidiyor

Dünyanın önde gelen Otomobil üreticilerinden biri olan Audi, isimlendirme poltikasında bir takım yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor. Böylece şirket uzun yıllardır sürdürmüş olduğu model isimlendirme mantığını değiştirecek.

Audi'den yapılan açıklamaya göre A1'den Q7'ye kadar uzanan isim skalası aynen korunacak fakat modelin hemen yanında yer alan motor değer uzantısı sistemi değişecek. Yeni dönemde motor uzantısını, güç değeri belirleyecek.

Buna göre güç değerleri 145 ile 159 beygir arası olan bir motor "35" değeri ile anılacak. 108 ile 128 arası beygir gücüne sahip bir A3, "A3 30" modeli olarak anılacak. Audi'nin RS, R8 ve S modelleri bu isimlendirmeden etkilenmeyecek.