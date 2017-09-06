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Otomobil devi 605 milyon dolar ceza ödeyecek

Hürriyet Haber
06.09.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 09:47

Dünyanın önde gelen bazı otomotiv firmalarına hava yastığı üreten Takata’nın,sürücü güvenliğini tehlikeye attığı anlaşıldı. Söz konu ürünü ile otomotiv devlerini büyük cezalar ödemeye iten firma en son Honda'nın 605 milyon dolar ceza ödemesine neden oldu.

Birçok ünlü otomotiv firmasına hava yastığı üreten Takata, sürücülerin güvenliğini korumaktan çok daha da tehlikeli bir hal almasına neden oldu. ABD hükümetinin Takata firmasına 2016 yılında sahte kaza raporları hazırladığı gerekçesi ile açtığı soruşturmayla büyüyen olay, otomotiv devlerinin milyonlarca dolar ceza ödemelerine neden oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre bu hatadan ötürü Honda'nın 605 milyon, Nissan şirketi kendi başına 100 milyon dolar ve Toyota, Subaru ve Mazda ise toplamda 553 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Firmanın ürettiği hava yastıklarının sorunu ise kaza anında şişmesi ve şiştiği gibi patlayarak aracın içerisine sıcak metal parçaları fırlatması olarak ifade ediliyor. Söz konusu tehlikeli durumun sürücüyü koruması gerekirken aksine hayati tehlikesini arttırdığı belirtiliyor.

Etiketler: Honda , Honda takata , takata
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