Onun da yerlisini yaptılar! 2020'de kullanılmaya başlayacak

BİR taraftan 5 babayiğidin çalışmalarına başladığı ‘yerli otomobil’le ilgili gelişmeler manşetleri süslerken diğer taraftan Türk otomotiv sanayi hız kesmeden büyümeye devam ediyor.

2017 yılında üretimini 1 milyon 674 bine çıkararak tarihi rekor kıran otomotiv sanayi bunun yüzde 80’ini dünyaya ihraç ederek bir başka rekor daha kırdı. Ama Türk otomotiv sanayi sadece üretim ve ihracatla değil Ar-Ge konusunda da hızlı bir büyüme içinde. Bir çok otomotiv markası Türkiye’yi Ar-Ge üssü haline getirirken, bunların en başında Ford Otosan yer alıyor. Amerikan Ford’un Avrupa ticari araç üssü olan Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran Ford Otosan, tamamen Türk mühendisleriyle sıfırdan motor ve araç geliştirdikten sonra şimdi de 49.5 milyon Euro yatırımla yüzde 100 yerli şanzıman üretmeye başladı. Yerli şanzımanlar 2020 yılından itibaren Ford Otosan’ın İnönü fabrikasında üretttiği tüm kamyonlarda kullanılacak. Böylece tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilip üretilen Ford kamyonlarındaki yerlilik oranı yüzde 100’e yaklaşacak. Bu da Türkiye’de bir ilk anlamına geliyor.

1 YILDA AMORTİ EDECEK

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye otomotiv sanayinde dünya çapında bir hikâye yazma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, “Kamyon üretiminde 3 önemli ürün grubu bulunuyor. Bunlardan ilki motor. Biz Otosan olarak uzun yıllardır motor üretiyoruz. 2016 yılında 100 milyon dolar yatırımla geliştirip, ürettiğimiz yeni 13 litre E6 Ecotorq ile çok önemli bir adım attık. Aracın arka aksı da Türk mühendisler tarafından geliştirildi ve geçen sene üretime alındı. Bir tek şanzıman kalmıştı şimdi onu da 49.5 milyon Euro yatırımla üretmek için çalışmalara başladık. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız şanzımanın 219 yılı itibarıyla hem geliştirme hem de üretim çalışmaları tamamlanacak ve 2020 yılından itibaren kamyonlarımızda kullanacağız” dedi. 2017 yılında ürettikleri kamyonlar için 50 milyon Euro’ya yakın şanzıman ithal ettiklerini kaydeden Yenigün, yerli şanzıman için yaptıkları yatırımın bu doğrultuda kendini 1 yılda amorti edeceğini söyledi.

YERLİLİK CİRODA YÜZDE 75

Yerli şanzıman üretiminin hem ağır ticari alanında hem de Türk otomotiv sanayinden bir ilk olacağını belirten Yenigün, şunları söyledi: “Kendi üreteceğimiz şanzımanın patenti /lisansı bize ait. Bununla birlikte geliştirme aşamasında danışman firmalardan destek alıyoruz. Bu şanzıman ağır ticari araçlarımızda kullanılacak. Bunun yanı sıra kendi başına da satılabilir bir ürün olacak. Bugün hâlihazırda ürettiğimiz kamyonlarımızın yerlilik oranı cirosal olarak yüzde 67, parça bazında yüzde 89. Bu oran yeni şanzımanla çok çok üzerine çıkacak. Ciro olarak baktığımızda şu anda yüzde 67 olan yerlilik oranı yerli şanzıman ile yüzde 75’e, parça bazında ise yüzde 95’in üzerine çıkabilir. 2020 yılından itibaren kendi geliştirdiğimiz aks, motor ve şanzıman ürün grupları bir araya geldiğinde müşterimizin tüm talep ve beklentilerinin karşılayacağız. Bu bize esneklik ve maliyet avantajı sağlayacak. Yazılım, kontrol ve kalibrasyon elimizde olduğunda bütün bu güç ve aktarma organlarını istenen şekilde kalibre ederek hem yakıt ekonomisi hem de verimlilik açısından avantaj sağlamış olacağız. “

DÜNYADA 50 ÜLKEYE KAMYON SATACAĞIZ

HAYDAR Yenigün, 15 bin adet kapasiteli Eskişehir İnönü fabrikasında ürettikleri ağır ticari araç markaları ‘Ford Trucks’ı 2020 itibarıyla toplam 50 ülkeye ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Aynı zamanda 2020’ye kadar ürettiğimiz 3 araçtan birini ihraç etmeyi hedefliyoruz. 2017 yılında; Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde devam eden büyümemizi son olarak Avrupa’ya taşıdık. Yurtdışında, özellikle Avrupa’da Yedek Parça operasyonumuzu mükemmelleştirmek için, Polonya’da yedek parça deposu açtık. Yoğun rekabetin yaşandığı Avrupa pazarında önemli bir müşteri memnuniyeti yaklaşımı geliştiriyoruz. Bu kapsamda 24 saat içerisinde problem yaşayan müşterinin problemini çözme yönünde bir hedefimiz bulunuyor. Türkiye pazarında ise, inşaat sektöründeki hızlı büyümeye paralel olarak, 2017 sonunda inşaat segmentinde yüzde 33 pazar payı elde ederek segmentte 3 kamyondan 1’ine Ford Trucks adını verdik” dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİ 455 BİN OLACAK

Eylül 2018 itibariyle Ford Otosan’ın Gölcük, Yeniköy ve İnönün fabrikalarında toplam üretim kapasitesini 415 binden 455 bin adede çıkartacaklarını kaydeden Haydar Yenigün, “Gölcük fabrikamız kurulduğu günden bu yana sürekli yatırım yapılan bir fabrikamız. Bu sene Custom’ın kapasitesini artırmak üzere yatırım yapıyoruz. Geçen yıl hem kapasitemizi artırdık hem de artırdığımız kapasitenin üzerine kapasite kullanımını 8 puan artırdık. Kapasite kullanım oranımız tüm fabrikalarımızın /hatlarımızın toplamında yüzde 80’den 88’e yükseldi. Ford Otosan olarak sektörde üretim hatlarının sayısı konusunda da lideriz; 4 üretim hattımızdan birinde kamyon, diğerinde Courier, ikisinde ise Transit ve Custom üretimine devam ediyoruz” dedi.

CUSTOM’IN HİBRİTİ GÖLCÜK’TE ÜRETİLECEK

FORD’un Avrupa’da 3 yıldır Gölcük’te üretilen Custom modeliyle ticari araç sınıfından lider olduğunu kaydeden Haydar Yenigün, “Ford’u, Avrupa pazarında 3 yıldır bir numara yapan Custom aracımız bizim gözbebeğimiz. Custom son 6 yıldır Avrupa’nın en çok satan van modeli. Türkiye’de Yeniköy fabrikamızda üretilen Courier, 2016’da olduğu gibi 2017 yılında da Türkiye’nin ‘En Çok Tercih Edilen Hafif Ticari Aracı’ olma başarısını gösterdi. Ford olarak 2017’de de Türkiye’nin ve Avrupa’nın “en çok tercih edilen ticari araç markası” olmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi Custom modelimizin ilk hibrit versiyonu PHEV (Plug-in Hybrid Electrical Vehicle) 2019 yılında pazara sunulacak. Ürün geliştirme Ford tarafından yapılırken, biz Ford Otosan olarak üretim mühendisliği konusunu yürütüyoruz. Üretim yeri Gölcük fabrikamız olacak” dedi.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ

FORD Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, işe alımlarda kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “2017 yılında çalışan sayısında da rekor kırdık. Türkiye otomotiv sanayinin istihdam lideri olarak; 2016 sonunda 10 bin 261 olan toplam çalışan sayımız 2017 yıl sonu itibariyle 11 bin 501’e ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Kadın çalışan oranımız tüm şirketimizde yüzde 14 seviyesinde. Bu oranı artırmak için son 3 yıldır çok büyük bir proje yürütüyoruz. Hem saha olarak nitelediğimiz üretim tesislerinde hem de ofislerimizde işe alımda kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İşe alımda saha çalışanlarında yüzde 25, ofis çalışanlarında ise yüzde 50 oranlarını belirledik. Saha çalışanlarında arzu ettiğimiz seviyeleri yakalarken, ağırlıklı mühendis alımı yaptığımız ofis çalışanlarımızın yüzde 50 işe alım hedefinin üniversitelerdeki kadın mühendis sayısının yeterli olmamasından kaynaklandığını gördük. “Bal Arıları Mühendis Oluyor” ismindeki kurumsal sosyal sorumluluk projemizle de bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyoruz. 81 ilde okullara giderek mühendislik konusundaki toplumsal kalıpları değiştirmeyi hedefledik. Sektörümüzde kadın mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla bu projeyi yürütüyoruz. “

2018’DE 230 MİLYON EURO YATIRIM YAPACAK

FORD Otosan için 2017 yılının rekorlar geçtiğini, 2018 yılından ise çok umutlu olduklarını söyleyen Haydan Yenigün, “ 2017’de hemen hemen her metrikte rekor kırmış durumdayız. Özellikle üretim, ihracat adedi ve miktarında. Bu zamana kadar ihracatta hep parasal olarak birinci oluyorduk, bu yıl hem parasal olarak hem de adet olarak (ticaride) birinci olduk. Ciromuzun yüzde 70’i, üretimin yüzde 80’i ihracat odaklı gerçekleşiyor. Geçen yıl iç pazarda 116 bin 247 adet satışla yüzde 11.9 pazar payı elde ettik ve ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğimizi yüzde 30.3’e yükselen pazar payıyla sürdürdük. Toplam satış adetleri yüzde 11 artarak 412 bin 858 adet oldu. Toplam satış gelirleri yüzde 39 yükseldi ve 25 milyar 341 milyon TL oldu. 2017’de üretimimiz yüzde 12 artışla 373 bin 7 adet oldu ve kapasite kullanım oranı yüzde 88’e ulaştı. Net kâr yüzde 56 artışla 1 milyar 490 milyon TL oldu. Ford Otosan olarak 2018 yılında 110-120 bin adet perakende satış, 295-305 bin adet ihracat, 405-425 bin adet toplam satış, 370-380 bin adet üretim ve 210-230 milyon Euro yatırım harcaması gerçekleştirmeyi öngörüyoruz” dedi.