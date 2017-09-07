Önce Eğitim!

ÇEKİRDEKTEN BAŞLIYORLAR

Odaklanılan konuların başında işin başlangıç noktası bulunuyor. Hazırlanan raporda, eğitimde yaygın ve eşit imkanlar ilk sırada yer alıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Topluluğu'na göre yüksek kaliteli temel eğitim endüstriyel internet geleceğinin en önemli konusu durumunda. Şu anda sadece Güney Asya ve Afrikada 263 milyon çocuk okula gidemiyor ve en önemlisi de okula gidemeyen çocukların yarısından fazlası kızlar. Ayrıca K-12 düzeyindeki eğitimde de sosyo-ekonomik duruma göre birçok eşitsizlik olduğu gözleniyor. Bu sonuçlar da önce eğitimde eşit bir ortamın sağlanmasını gösteriyor.

Raporda dikkat çeken konu çok paydaşlı liderlik ve yönetim. Şu anki eğitim sistemi incelendiğinde genel olarak devletlerin söz sahibi olduğunu söylemek mümkün. Ancak eğitim alanında da sektörel deneyimlerin aktarılması önemli bir konu. Bu sayede endüstrilerdeki boşlukların net bir şekilde anlaşılabilmesi ve bunun eğitim sistemin karşılıklarının verilebilmesi mümkün olabilir. Yeni sanayi devrimi yolunda eğitim için önemli olan diğer bir konu da uzun dönemli planlama. Raporda, hükümetlerin ve eğitim bakanlıklarının ortalama 1.6 yıllık planlamalar yaptığını ifade ediliyor. Yeni sanayi devrimini konuştuğumuz bu dönem için yeterli değil. Hükümetlerin ve eğitim bakanlıklarının, yeni sanayi devrimini odağına aldıkları uzun dönemli planlar yaparak eğitim sistemini yeni dünyaya uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.



4 TEMEL ODAĞI VAR

Dünyada eğitim sistemlerini yeni sanayi devrimine göre çekirdek aşamadan itibaren yenileme yolunda adım atan ülkeler bulunuyor. Bu ülkelerin başında Singapur var. SkillsFuture adındaki inisiyatifi hayata geçiren ülke, gençlerin kodlama ile tanıştırılması ve bu yöndeki farklı etkinliklerle endüstriyel internet vizyonu destekleniyor. Singapur bunun için her kesiminin ihtiyacına uygun bir eğitim programı düzenlendi. Programda, rekabetçi bir işgücünün yaratılması amaçlanırken kişiye özel eğitim kursları düzenleyerek nüfus içindeki becerileri geliştirilmesi hedefleniyor. Programın temel odak alanları şu şekilde:

* Bireylerin eğitim, öğretim ve kariyer konularında iyi seçimler yapmalarına yardımcı olmak

* Sürekli gelişmekte olan endüstri ihtiyaçlarına cevap veren entegre, kaliteli bir eğitim sistemi geliştirilmesi

* Beceri ve ustalık temelinde işverenin tanınması ve kariyer gelişiminin teşvik edilmesi

* Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen bir kültürün beslenmesi.



1 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK

Ayrıca Singapur hükümeti, 25 yaş ve üzerindeki her bireyi, 500 Singapur Doları'na kadar kredi ile destekleyeceğini açıkladı. Bu kredi, okuldaki öğrencilerden hali hazırda çalışanlara kadar birçok kesimi kapsıyor. Yeni sanayi devrimi veya endüstriyel internet üzerine ders almak isteyenler, bu krediden yararlanarak kişisel gelişimlerini sürdürebiliyor. Sonuç olarak SkillsFuture, 2015'ten 2020'ye kadar eğitim için kariyer rehberliğinden stajlara kadar birçok farklı alanda yılda 1 milyar doları aşan teşvikler sağlıyor. Bu da ülkenin geleceğe nasıl hazırlandığını fazlasıyla gösteriyor.