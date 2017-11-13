Öğrencileri, ortada kalan 40 yıllık öğretmenleri için kolları sıvadı

Altunizade Oymacı Sokakta bulunan ve boğaz manzaralı arazi üzerinde bulunan evler için 2 Kasım 2010’da yıkım işlemi gerçekleşti. Ev sahipleri, ellerinde Tapu Tahsis Belgeleri olmasına karşın yıkıma karşı çıktı ancak sonuç değişmedi.

Evi yıkılan isimler arasında 40 yıl öğretmenlik yapan Salih Yıldırım da bulunuyordu. Yıldırım’ın liseden öğrencileri ise, ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi çağrısında bulundu. Öğrenciler adına yapılan açıklamada “34 ayrı evde yaşayan insanlar, eşyalarını bile toparlayıp alamadan bir anda iş makinalarının evlerini yıkıldı şahit oldular. Mahalleli çaresiz, en azından eşyalarını kurtarmak için zaman istediler ama izin verilmedi. Bu yasaya ve usule aykırı emir bir saat içinde yerine getirildi. Geride ise moloz yığınları kaldı” denildi.

AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI AMA...

Yıkımın yapıldığı bölgedeki arazinin oldukça değerli olduğuna işaret edilen açıklamada “Bu arazide kamu yararına bir inşaat yapılması düşünülmüş olsa, yani bir devlet hastanesi veya bir okul inşa edilecek olsa bu durum belki biraz kabul edilebilirdi. Ama gelin görün ki buraya bugün lüks bir otel yapımı için hazırlıklara başlanmış durumda. Salih Hoca, Kaymakamlığın ‘evlerinizi boşaltın’ talimatlı yazısının iptali konusunda açılmış olan davayı 2017 yılında kazandı ve Danıştay bu işlemin iptaline karar verdi. Yani kazandığı bu dava sonucuna göre Salih Yıldırım evini boşaltmayacak ve bu evinde oturmaya devam edebilecekti. Ancak ev çoktan yıkılmış durumdaydı” denildi.



MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Yıldırım’ın mağduriyetinin çözülmesi için Üsküdar Belediye Başkanı dahil bir çok isim ile görüşüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Devletin kendilerine verdiği Tapu Tahsis Belgeleri hiçe sayılıp evleri yıkılarak kamu yararına olmayan bu inşaatın yapılmasında, hiç değilse başlarını sokacak bir dairenin Salih Hocamıza verilmesi emrini ilgililere vermesidir. Salih Hocamız adına yaşanan bu mağduriyet tüm çabalarımıza rağmen giderilemez ise, yasalar çerçevesinde İdare Mahkemesinde kazanılmış ve Danıştay tarafından da onanmış olan dava üzerinden hareket ile hocamızın haklarını aramaya devam edeceğiz.