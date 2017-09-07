MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Ofis Dışında 13 Eylül'de Hürriyet TV’de başlıyor

Ofis Dışında 13 Eylül'de Hürriyet TV’de başlıyor

Hürriyet Haber
07.09.2017 - 12:30 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 13:40

İş dünyasının liderleri, geleceği konuşmak için 'Ofis Dışında' programında buluşuyor. Ofis Dışında, 13 Eylül tarihinden itibaren her Çarşamba saat 10.00’da Hürriyet TV’de yayınlanacak.

Türkiye mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden Ersa Mobilya sponsorluğunda hazırlanan Ofis Dışında Prodüksiyon ve koordinasyonunu Hürriyet TV ekibinin üstlendiği; BinYaprak, PwC Turkiye ve Olmadık Projeler ekibinin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli isimlerin Ersa Mobilya Altunizade showroom binasında ağırlanacağı “Ofis Dışında” projesinde 2030 yılında hala aynı müşterilere mi hizmet vereceksiniz, ofis ve çalışanlar arası iletişim nasıl olacak, teknoloji işinizin neresinde, değişim rüzgarları bizi nereye götürecek gibi soruların yanıtları aranacak ve iş dünyasının liderleriyle ele alınacak. İş dünyasının liderleri geleceği konuşmak için Ersa Mobilya sponsorluğunda 'Ofis Dışında' buluşuyor. 'Farklı sektörlerden geleceğe bakmak için' mottosuyla hazırlanan 'Ofis Dışında', 13 Eylül tarihinden itibaren her Çarşamba saat 10.00’da Hürriyet TV’den izlenebilecek.

'Ofis Dışında' projesi kapsamında Ersa Mobilya'nın İstanbul merkezinde JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Özkaya Matraş, PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Kıvanç Emiroğlu, Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, yemeksepeti.com Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ve Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili gibi kendi sektöründe lider firmalarının üst düzey isimleri ağırlanacak. 

Türkiye mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden Ersa Mobilya sponsorluğunda, Hürriyet TV prodüksiyonuyla, BinYaprak, PwC Turkiye ve Olmadık Projeler ekiplerinin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli isimlerin Ersa Mobilya Altunizade showroom binasında ağırlanacağı “Ofis Dışında” projesinde, 2030 yılında hala aynı müşterilere mi hizmet vereceksiniz, ofis ve çalışanlar arası iletişim nasıl olacak, teknoloji işinizin neresinde, değişim rüzgarları bizi nereye götürecek gibi soruların yanıtları aranacak ve iş dünyasının liderleriyle ele alınacak. 

 

 

Etiketler: Ofis Dışında , Ofis Dışında hürriyet tv , hürriyet tv , Ofis Dışında ersa mobilya
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri