Ofis Dışında 13 Eylül'de Hürriyet TV’de başlıyor

Türkiye mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden Ersa Mobilya sponsorluğunda hazırlanan Ofis Dışında Prodüksiyon ve koordinasyonunu Hürriyet TV ekibinin üstlendiği; BinYaprak, PwC Turkiye ve Olmadık Projeler ekibinin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli isimlerin Ersa Mobilya Altunizade showroom binasında ağırlanacağı “Ofis Dışında” projesinde 2030 yılında hala aynı müşterilere mi hizmet vereceksiniz, ofis ve çalışanlar arası iletişim nasıl olacak, teknoloji işinizin neresinde, değişim rüzgarları bizi nereye götürecek gibi soruların yanıtları aranacak ve iş dünyasının liderleriyle ele alınacak. İş dünyasının liderleri geleceği konuşmak için Ersa Mobilya sponsorluğunda 'Ofis Dışında' buluşuyor. 'Farklı sektörlerden geleceğe bakmak için' mottosuyla hazırlanan 'Ofis Dışında', 13 Eylül tarihinden itibaren her Çarşamba saat 10.00’da Hürriyet TV’den izlenebilecek.

'Ofis Dışında' projesi kapsamında Ersa Mobilya'nın İstanbul merkezinde JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Özkaya Matraş, PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Kıvanç Emiroğlu, Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, yemeksepeti.com Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ve Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili gibi kendi sektöründe lider firmalarının üst düzey isimleri ağırlanacak.

Türkiye mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden Ersa Mobilya sponsorluğunda, Hürriyet TV prodüksiyonuyla, BinYaprak, PwC Turkiye ve Olmadık Projeler ekiplerinin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli isimlerin Ersa Mobilya Altunizade showroom binasında ağırlanacağı “Ofis Dışında” projesinde, 2030 yılında hala aynı müşterilere mi hizmet vereceksiniz, ofis ve çalışanlar arası iletişim nasıl olacak, teknoloji işinizin neresinde, değişim rüzgarları bizi nereye götürecek gibi soruların yanıtları aranacak ve iş dünyasının liderleriyle ele alınacak.