Odeabank'a atanamayan müdürün hikâyesi

Ankara kulislerini bana sorun. Neler var neler. “İstanbul finans merkez olacak”, “Bankacılık sistemimiz güçlü” nidaları içinde olan yüksek bürokratlarca yönetilen kurumların nasıl çalıştığına dair üzücü bir olay anlatacağım: Arkanıza yaslanın, bakın neler olmuş:

Akbank’ta fon yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı Kerim Rota, Odeabank’ın hissedarından bankaya genel müdürü olarak gelmesi konusunda teklif alır, prensipte kabul eder. El sıkışırlar. Ancak bankasından istifa etmeden önce BDDK’dan onay almak ister. BDDK’da başkan yardımcısına konuyu açar. Gayet olumlu sözlerle hiçbir sakıncası olmadığı bildirilir. Başkan’ın da onayı olduğu iletilir.

Bunun rahatlığıyla bankasındaki genel müdüre ve hissedara istifasını sunar. İş BDDK’dan yazılı onay almaya gelmiştir. Sözlü onay alındığı için rahattır.

Odeabank’ın hissedarı Ankara’ya BDDK Başkanı’nı ziyarete gider. Banka ile ilgili birkaç konusu vardır konuşacak. Tüm konuları konuştuktan sonra, “Biliyorsunuz Kerim Bey’le genel müdür olarak el sıkıştık, atama yazısını hemen yazacağız” der.

İşte bu sözden sonra BDDK başkanının sözleri kaynar su gibi başından aşağıya akar: “Yazıyı yazmayın” der başkan. “Neden?” sorusunu yanıtlamak istemez, sonra “Başka bir üst kurul karşı çıkıyor” der. Hissedar allak bullak çıkar odadan.



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