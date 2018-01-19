O projeye yeşil sertifika vermek hainliktir

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneğinin (İZODER) Türkiye genelinde yaptığı bilgilendirme seminerine katılan Müsteşar Öztürk, yeşil sertifikalar ile yalıtımlar konusunda şu uyarıları yaptı:

HAİNLİK

“İstanbul’da uluslararası kuruluştan yeşil belgesi olan bir binadan, projeden söz ettiler. Arkadaşlara ‘inceleyin bunu’ dedim. Metrekare başına enerji tüketiminin 240 kilovatsaat olduğunu tespit ettik. Bu miktarda bir tüketime yeşil sertifika vermek hainliktir. Metrekarede enerji tüketiminin 100 kilovatsaat olması gerekir. Bunun için de duvar, çatı, zemin, soğutma, ısıtma, havalandırma, pişirme bir bütün olarak planlanmalı. Biz bakanlık binamızda metrekare başına 140 kilovatsaat enerji tüketirken, bunu 110’a düşürdük. 70-80 kilovatsaate indirmek için de çalışmalarımız sürüyor.

EVLER ISLIK ÇALIYOR

Piyasada hala sıvayla yalıtım pazarlaması yapılıyor. İZODER yönetimi bunlara baksın. Bir arkadaşım, pencerelerini değiştirmek istediğini söyledi. Kendisine standartları verdim. Sonra, ‘bana garezin mi var, ev ıslık çalıyor’ diye şikayete geldi. Doğru malzeme doğru işçilik olmazsa evler ıslık çalar. Duvarı nem yıkar. Isı, su, ses, yangın yalıtımı bütüncül olarak planlanmalı. İnsanlar günde yaklaşık 22 saatlerini kapalı mekanda geçiriyorlar. Oturuyorsunuz ve kulağınıza sürekli bir ses geliyor, o ses giderilmezse insanı asabi, stresli yapar. Bu nedenle ses yalıtımı çok önemli ve en kolayı. İçerden de yapmak mümkün. Evde, iş yerinde yaptık, dışardan gelen sesler ne olacak, diyorsanız onun için de çalışıyoruz.”

YALITIMLA YÜZDE 50 TASARRUF

İZODER Başkanı Levent Pelesen ise doğru malzeme kullanılarak, ehil ellerle yapılan yalıtımın elektrik, doğalgaz faturalarının yarı yarıya düşmesi anlamına geldiğini söyledi. Pelesen, Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 37’sinin konut ve iş yerlerinde olduğunu belirterek, sadece yalıtımla Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 15 azaltılabileceğini vurguladı. Pelesen, vatandaş ve bina yöneticilerini doğru, kaliteli malzemenin, mesleki yeterlilik belgesi olan işçilerce kullanılması konusunda uyardı.

Pelesen, su yalıtımı olmadığı için bina temellerinin korozyona uğrayıp, 30-40 yılda binaların eskidiğine dikkat çekti. Yeni binalarda su yalıtım zorunluluğuyla birlikte bina ömürlerinin de 80-100 yıla uzamasının hedeflendiğini anlatan Pelesen, “Su yalıtımı sanıldığı gibi pahalı bir işlem değil. Maliyeti sadece yüzde 2 ila 3 artırıyor ki bina ömrünün 100 yıla çıktığını hesaplarsak, bu yüksek değil” dedi.