Fabrikasını kapatacak, 450 kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan İsviçreli Novartis şirketi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde bulunan bir ilaç fabrikasını kapatacağını ve iki yıl içerisinde bu ülkede 450 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Şirket ayrıca bazı ilaçlarının üretimini de durduracak.

Reuters'ın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü, “ABD’deki rekabet ortamından ötürü büyüme kapasitesi sınırlı olan ürünlerin üretimini durduracağız veya bu ürünleri elden çıkaracağız. Üretimi durdurulan ürünler içerisinde kardiyoloji, merkezi sinir sistemi, endokrinoloji, solunum ve ağrı tedavilerinde kullanılan oral jenerik ilaçlar bulunuyor.” dedi.

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