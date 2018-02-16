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Nobel ödüllü ilk Türk bilim adamı Aziz Sancar’ın yeğeni: İşte yerli otomobilin koordinatörü

Emre ÖZPEYNİRCİ
16.02.2018 - 23:35 | Son Güncelleme:

Nobel ödüllü ilk Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yeğeni Metin Sancar, yerli otomobilin koordinatörü oldu. Daha önce TAI’de milli helikopteri geliştiren ekibin başında yer alan Sancar, bu kez yerli otomobil için ter dökecek.

5 babayiğit tarafından çalışmaları hızlanan ‘Türkiye’nin otomobili’ projesinde detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Babayiğitler projenin orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacağını ilk kez resmi olarak açıklarken, 3 fazdan oluşacak proje için yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesi yapılacağını belirtti. Açıklamada tüm bu planlama çalışmalarını yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladıkları şirketin kilit yöneticilerini belirlemek üzere de kapsamlı bir süreç yönettikleri belirtilirken, bu kilit yöneticilerden biri belli oldu.

MİLLİ HELİKOPTER GELİŞTİRDİ

Nobel ödüllü ilk Türk bilim adamı Aziz Sancar’ın yeğeni: İşte yerli otomobilin koordinatörü

Hürriyet’in sektöre yakın kaynaklardan elde ettiği kesin bilgilere göre yerli otomobil projesinin koordinatörü olacak üst düzey yöneticilerinden ilki Nobel ödüllü ilk Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yeğeni Metin Sancar oldu. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Metin Sancar, yaklaşık 21 yıl çalıştığı Aselsan’da Hava ve Deniz Programları Direktörü olarak görev yaptıktan sonra, TAI’ye geçerek 5 yıldan fazla bir süre TAI Helikopter Grup Başkanı olarak görev yaptı. Türkiye’nin geliştirdiği milli helikopterin başında yer alan Metin Sancar, yaklaşık 4 aydan bu yana serbest çalışıyor. Yani Türkiye’nin milli helikopterinden sonra milli otomobiline de Metin Sancar imzasını atacak.

Etiketler: gazetehaberleri , yerli oto , aziz sancar
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