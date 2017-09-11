MÜSİAD’ın İngiltere şubesi açıldı

2016 yılından bu yana İngiltere’de faaliyetlerini sürdüren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Londra Şubesi’nin resmi açılışı yapıldı. Açılışa MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve Yönetim Kurulu üyeleri, İTO Meclis Başkanı Şekip Avdagiç, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç‘in yanı sıra Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de katıldı.

Açılışta konuşan, MÜSİAD UK Başkanı Uğur Yılmaz, MÜSİAD’ın İngiltere faaliyetlerine değinirken özellikle Brexit sürecinden Türkiye’nin karlı çıkması için yoğun çalışma içinde olacaklarını söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise “Bir süredir Londra’dayım. İstanbul ve Londra’yı karşılaştırma imkanı buldum. Her iki şehrinde farklı oldukları kadar birçok da ortak noktası var. Diliyorum MÜSİAD İngiltere’de daha çok ortak değerin ortaya çıkmasına ve bunun faydaya dönüşmesine yardımcı olacaktır” dedi.

BAŞKAN KAAN’DAN, MURAT ÜLKER’E TEŞEKKÜR

MÜSIAD Başkanı Abdurrahman Kaan da 2003 yılından beri İngiltere’den Türkiye’ye 2900 direkt yatırımın gerçekleştirildiğini belirterek, “Keza bizim ülkemizden de İngiltere’ye son 10 yılda yaklaşık 2.9 milyar dolar yatırım gerçekleşmiş. Bu noktada Yıldız Holding’in değerli patronu, kurulduğu günden itibaren MÜSİAD’a desteğini esirgemeyen saygıdeğer dostum Murat Ülker Bey’e de teşekkür ediyorum. Yıldız Holding olarak, United Biscuits’i satın alarak önemli bir atılım gerçekleştirerek örnek oldular. MÜSİAD UK ile birlikte hem politik hem ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz” dedi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

MÜSİAD Heyetinin İngiltere seyahatinde bir nevi ev sahipliği görevi üstlenen Murat Ülker de kendileri için oldukça önemli gördükleri ve lider oldukları İngiltere pazarında artık MÜSİAD’ın da yer almasından oldukça memnun olduğunu belirtti.

Murat Ülker, “Kurum olarak iş yaptığımız ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının varlığını önemsiyoruz. Türkiye’de MÜSİAD ile oldukça sağlıklı süren ilişkilerimizin, aynı şekilde burada da devam edeceğini umuyorum” dedi.

Murat Ülker ayrıca birçok farklı ülkede faaliyet gösteren şirketleri açısından düşünüldüğünde MÜSİAD’ın kendileri açısından önemli bir görevi ifa ettiğini, ekonomik ve politik birçok noktada iletişim halinde olmanın avantaj sağladığını da kaydetti.