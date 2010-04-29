Mourinho, Yunanistan ve Mustafa Denizli

Toplam 180 dakikada İnter'in topla oynama süresi 33 dakika!

Attığı gol sayısı ÜÇ...

Barcelona...

Neredeyse bir maç süresi kadar topa hakim...

82 dakika...

Sonuç?

İki gol...

İnter kimine göre kötü futbol oynuyor...

Tartışmaya açık bir konu değil...

Düşünsenize 90 dakika boyunca hücum etmeyi düşünmeyen, rakibi kendi ceza sahasının üzerinde karşılayan bir ekip...

Oyunu güzelleştirecek hiç bir çaba yok...

Doğru...

Kötü futbol oynadı...

Fakat İnter futbolunu kötü oynamadı...

Neticeye ulaşmak için en iyisini yaptı...

İlk maçtaki akıllı stratejisinin meyvesini, ikinci maçta savunmaya ördüğü duvarla aldı…

Barcelona ise;

Pas, pas, pas, pas bayılana kadar pas, pas, pas, pas!

Bir rivayete göre Barçalı oyuncuların soyunma odası koridorlarında bile paslaşması devam ediyormuş!

Kilit açmak için sürekli anahtar üretimine geçiliyor...

Peki deneniyor mu?

Hayır...

Üretmeye çalışırken, üretkenlikten uzak bir futbol...

Tehlikeli ayaklar olmasına rağmen şut girişimi yetersiz…



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2004 Avrupa Şampiyonasında Şampiyon olan Yunanistan'ı hatırlayın...

Benzer zihniyet ile gelen Avrupa Şampiyonluğu...

O dönem Şampiyonlukta büyük katkısı olan hangi Yunan futbolcu hafızalarda?

Veya Şampiyonun futbolcuları hangi takımlarda oynuyor?

Yunanlılar hangi maçında muazzam oynadı veya akıllara kazındı?

Futbol netice oyunudur…

Kazanmak için haddini bilerek oynamak önemli…

2008’de bizim gibi gaza gelselerdi…

Şerefli bir 3.lük alıp geri dönerlerdi…

Yunanistan o dönem oynadığı kısır futbolu kazanmak için oynadı…

Ve Şampiyon oldu…

Akıllıcaydı…

İnter'e gelince; dün gece tam tersi bir futbol oynasaydı, yarım düzine gol yiyerek Milano’ya geri dönerdi…

Mourinho ahmak mı?

Neden takımını böyle bir durum soksun?

Kazanmak için tek yol katı savunmaydı…

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Mustafa Denizli için burada devreye girmek istiyorum…

Dün oynanan maçı izleyince aklıma Old Trafford geldi…

1-0’lık zafer gecesinde aşağı yukarı benzer bir maç oynanmıştı…

Ceza sahası üzerine kurulan bir savunmayla 90 dakika...

Neden?

Denizli’nin başarmak için başka yolu yoktu…

Doğru olanı yapmıştı…

Ve kazandı...

Haftalar ilerledikçe Mustafa Hoca futbolun defansif oynatma olayını abartınca işler karıştı…

Trabzonspor, Ankaragücü veya Kasımpaşa’ya bile savunma yapan bir Beşiktaş’ı kimse kaldıramaz…

Taraftarın isyanıda bundan kaynaklandı…

Yükselen “seneye korkak oynatma” seslerine göğsündeki armayı öperek selam vermesi “değişim” mesajı olabilir…

Göreceğiz…

Şimdilik hiçbir fikrim yok…

Yapılacak transferler bize yol gösterecektir…



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Son olarak Denizlinin ve taraftarın unutmaması gereken bir gerçek var…

Adına “korkak” denilen futbol olmalı…

Nerede?

Old Trafford, Nou Camp, San Siro, Anfield ve benzeri bölgelerde…

Kesinlikle ihtiyaç var!

Ama Türkiye sınırları içerisinde olayı abartmaya gerek var mı?

Yok…

Sevgili Hocam anlayacağın birazcık Mourinho olsan kafi…

Gerisini “eski” kendin olsan yeter…

Ne diyorsun, anlaştık mı?

