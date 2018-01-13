MKE, ASELSAN gibi çalışacak

Kurumun, TSK’nın ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılaması için yeniden yapılanması sağlanacak. MKE, TAİ ve ASELSAN gibi farklı bir statüye kavuşturulacak. Konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, üretim tesislerinin büyük bölümü, Kırıkkale’de olan Makina Kimya Enstitüsü’nün üretim kapasitesi ve geleceği iki ayrı toplantıda konu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, yerli savunma sanayinin üretim kapasitesi ve planlanması konuşulurken, MKE’nin hantal yapısı ve kapasitesi masaya yatırıldı. MKE’nin TAİ ve ASELAN gibi özel bir statüde, hızlı karar alan ve yeni teknolojilerle üretim yapan bir yapıya dönüştürülmesi değerlendirildi.

ERDOĞAN ANLATTI

Bu çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı son toplantıda da gündeme geldi. KİT olduğu için MKE’de çalışan taşeronların kadroya alınmamasının Kırıkkale’de sıkıntı yarattığı dile getirdi. Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, hem bu konuyu, hem de MKE’nin yeniden yapılanmasına olan ihtiyacı aktarınca, Erdoğan, MKE ile ilgili planlarını anlattı.

Ramazan Can, MKE’nin kurtuluş savaşından bu yana mühimmat ürettiğini dile getirerek, “Bugün bir istiklal mücadelesinden söz ediyoruz. Halbuki biz mühimmatların büyük bölümünü dışarıdan alıyoruz. MKE bunu karşılayacak kapasitede ama engellerle karşılaşıyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne engeli ile karşılaşıyor?” diye sordu. Can da, “MKE’nın ürettiği mühimmat yerine, TSK’dan emekli olan bazı askerlerin danışmanlığını yaptığı, savunma sanayi şirketlerinden ihtiyaçların karşılandığını” anlattı.

Erdoğan’da MKE’nın bugünkü yapısının çok hantal olduğunu belirterek şunları söyledi: “Mevcut MKE yönetiminden bir şey olmaz. Bu yapı ile kurumdan da bir şey çıkmaz. Oraya el atacağız. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nı, Cumhurbaşkanlığına bağladık. Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde bu konuyu konuşuyoruz. MKE’nin yeniden yapılandırılması sağlanacak. TAİ gibi ASELSAN gibi bir yapıya kavuşturulacak.” Toplantıda, MKE’nin Genel Müdürlüğü’nün, Gazi Fişek Fabrikası’nın ve MAK-SAM’ın Ankara’dan Kırıkkale’ye taşınması konusu da gündeme geldi. Ramazan Can, MKE’nin Kırıkkale’de tek bir kampüste toplanması için yeteri kadar arazinin olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı da bu değerlendirmeleri not aldı.