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Minik astronotlar için çok önemli etkinlik

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

“NASA Geleceğin Uzay Kaşifleri" etkinliğine ev sahipliği yapan Beylikdüzü Migros AVM, 1 hafta boyunca çocuklara eşsiz bir uzay deneyimini ücretsiz olarak sunacak.

ASTRONOT, UZAY ÜSSÜ, GÖKTAŞI…
Uzayın ve bilimin eğlenceli dünyasında keyifli dakikalar geçirecek olan çocuklar, etkinlik süresince güneş sistemindeki gezegenleri ve yıldızları teleskopla gözlemlerken, NASA astronotlarını, astronot kıyafetlerini inceleme fırsatı yakalayacak. NASA uzay atölyesinde kinetik kum havuzuna göktaşlarını düşürerek kendi kraterlerini oluşturan küçük astronotlar, hayal güçlerini kullanarak kendi uzay istasyonunu da inşa edecek.

2 ŞUBAT'A KADAR 
Beylikdüzü Migros AVM, Mad Science-NASA ortaklığında düzenlenen ve 27 Ocak Cumartesi günü başlayan “NASA Geleceğin Uzay Kaşifleri" etkinliği, 2 Şubat tarihine kadar devam edecek. Aktivite alanında gerçekleştirilen etkinlik 7 gün süresince saat 13.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Minik astronotlar için çok önemli etkinlik

TÜM KATILIMCILARA KAŞİF SERTİFİKASI
Etkinlikte, sadece çocukların değil yetişkinlerin de merakla takip edeceği NASA Uzay üssü videosu gösterilirken tüm katılımcı çocuklara "NASA Uzay Kaşifi" sertifikası verilecek

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