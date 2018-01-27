Milyoner olmanızı sağlayacak öneriler

Milyoner olmak herkesin hayali. Bu hayal bazılarına ütopik veya fazla fantastik gibi görünse de aslında milyoner olabilmenin de bazı kural ve hedefleri var. Milyoner olanların hepsi bir hedefi olan, bu uğurda çok çalışan ve emek sarf edenler arasından çıkıyor.

İşte milyoner olmanızı sağlayacak bazı öneriler;

Birikim yapın

Birikim yapmak yani diğer adıyla tasarruf zengin olmanın kuralları arasında bulunuyor. Gelirinizin bir kısmını her ay birikime dönüştürerek bunu faiz veya hisse senedi olarak değerlendirebilirsiniz. Gelirinizin yüzde 30'unu birikim olarak ayırmanız uzmanların tavsiyesi. Birikimleri iyi değerlendirmek zenginliğe giden yolda ilk adım.

Borçlanmayın

Borçlanmak her zaman için bütçe planlamasını zora sokan bir konu. Harcama planlarınızı her daim kontrol altında tutmak sizi borçlanmaktan kurtarır. Borçlanmak aynı zamanda birikim yapmanın önündeki en büyük engeldir.

Gelirinizi artırma yollarını bulun

Milyoner olmanın ilk yolu gelirinizi artırmak. Para kazanabileceğiniz yeni yollar bulmak veya internet üzerinde yapabileceğiniz işlerde çalışmak daha fazla kazanç sağlayarak tasarrufa giden yolda size yarar sağlar. E-kitap yazmak, niş bir alanda blog açmak veya bir uygulama geliştirmek yapılabilecekler arasında.

Alanınızdaki profesyonellerle tanışın

Milyoner olmak için alanınızdaki tanınmış veya profesyonel kişilerle tanışmaya ve onlarla vakit geçirmeye çalışın. Böylece onların düşünce ve hedeflerini görebilir ve bakış açılarına dair fikir sahibi olabilirsiniz. Böyle ortamlarda bulunmak yeni bir ortaklık veya iş teklifi için de son derece idealdir.

Sabah erken uyanın

Milyonerlerin her sabah erkenden uyanıp işlerini takip ettikleri gerçek. Siz de günde belirli bir saatinizi uykuya ayırarak daha fazlası ile vakit kaybetmeyin ve sabahları erken uyanmaya çalışın. Sabahları erken kalkarak işlerinizi planlamak ve zamanı yönetmek size ileride zengin olma konusunda avantaj sunabilir.

Finansal konularda bilgi sahibi olun

Milyoner olmanın yolu finans bilgilerinizi zenginleştirmekle olur. Finansal anlamda öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenmeye çalışın. En karlı yatırım araçlarını, hisse senetlerinin değer kazandığı veya kaybettiği dönemleri veya ekonomik gelişmelerin kısa ve uzun vadeli etkilerini öğrenmek milyoner olmanıza katkı sağlar.

Paraya bakış açınızı değiştirin

Para algınızın pozitif olduğuna emin olun. Çok para kazanmanın mümkün olduğunu ve paranın yasal bir şekilde kazanıldıktan sonra size fayda sağlayacağını düşünerek işe başlayın. Pozitif para algısı para kazanmanın kurallarındandır.