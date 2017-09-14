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Milyarder iş adamının oğluna ait otomobil haczedildi

Nurettin KURT/ ANKARA
14.09.2017 - 12:38 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 13:47

MARDAN Palace’nın sahibi ünlü Azeri işadamı Telman İsmailov’un oğlu Sarkan İsmailov’a ait Rolls-Royce marka otomobile borcundan dolayı el konuldu.

Araça otelin açılışına katılan ve misafir olarak gelen sinema sanatçısı Monica Belluci ve dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın da aralarında bulunduğu birçok ünlüMilyarder iş adamının oğluna ait otomobil haczedildi
isme tahsis edilmişti.

Borçları nedeniyle 2015 yılında icradan satılan, Mardan Palace Otel’in ardından şimdi de Rolls-Royce marka otomobile icra yolu ile el konuldu.

465 bin lira alacağı karşılığı icra takibi başlatan bir tur şirketinin avukatı Ferda Perihan Savaşçı Antalya 4. İcra Müdürlüğü aracılığıyla önceki gün otele giderek icra işlemlerine başladı. Otelin parkında bulunan otomobil, memurlar aracılığı ile haczedilerek Antalya’da bir otoparka çekildi. Borç ödenmediği takdirde ünlüleri taşıyan Rolls-Royce açık artırma usulü ile icradan satılacak.
Milyarder iş adamının oğluna ait otomobil haczedildi

 

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Etiketler: Ferda Perihan , Telman İsmailov , MARDAN Palace
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