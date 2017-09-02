Metaller ağustosta güçlü yükseldi

Metallerin sadece zayıf dolar ile yükseldiğini düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Altın, ABD'deki siyasi çalkantının güvenli varlık olarak değerli metallere yönelik talebi artırmasıyla Ocak ayından beri görülen en güçlü ayını kaydetti. Çinko, iki yıldan uzun bir sürenin en güçlü aylık yükselişini gerçekleştirdi. Bakır, 2009 yılından bu yana en iyi aylık kazancını kaydetti. Arzın sıkılaşacağı yönündeki beklentiler ve Çin'in talebi değerli metallerin yükselişinde etkili oldu.

BloombergHT'nin haberine göre baz metaller, iyileşen ekonomik veriler ve düşük borçlanma maliyetlerinin talebi artırmasıyla -doların altı aydan bu yana ilk aylık kazancına yönelmesine karşın- yükseliyor. ABD'de zayıf enflasyona ilişkin sinyaller Fed'in bu yıl faiz artırımına gitme ihtimalini düşürdü. Pictet Wealth Management Döviz stratejisti Luc Luyet, Fed'in 2018 yılında bir faiz artırımından pek fazlasını yapamayabileceğini belirtti.

Chicago'da RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Frank Cholly, "Veriler iyi görünse bile, piyasa Fed'in şahin bir görüş benimsemediğini düşünmeye başlıyor" dedi ve "Bu kadar düşük enflasyon mevcutken faiz artırımlarını açıklayamazlar" dedi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, ardı ardına beş aylık kaybın ardından Ağustos'ta yatay seyretti.

Sanayi metalleri Çin tüketimine ilişkin artan iyimserliğin etkisiyle bu yıl değer kazandı. Özellikle alüminyum için olmak üzere arz taraflı reformlar da metallerin yükselişinde etkili oldu. ABD'de beklenenden güçlü gerçeklşen GSYİH ve istihdam rakamları de metal fiyatlarını destekliyor.