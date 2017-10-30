Mersin’e 5 bin kişilik istihdam

MTOSB Başkanı Tekli, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK), tarafından 7’nci si düzenlenen ‘İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvesi’ yaptığı konuşmada, Mersin’e yeni sanayi alanları yaratmak için MTOSB Yönetim Kurulu ile birlikte mücadele ettiklerinin dile getirdi. Tekli, yaptıkları çalışmaların önümüzdeki süreçte meyvesini vereceğini belirterek, “Şu anda ilimizde kısa bir süreç içerisinde yaklaşık 750 bin metrekare alan içerisinde, 25 firmanın temel atması söz konusu. Bu kapsamda en az 5 bin kişinin çalışacağı ortamın sağlanması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ortamın sağlanması için bizlere destek olan başta Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ve Valimiz Ali İhsan Su’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şu anda yaptıkları çalışmalarla özellikle kente yeni istihdam alanları yaratma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Tekli, “Diğer bir uğraşımız ise eğitim konusu. Şuan ülkemiz eğitim konusunda ciddi bir reform oluşturmaya başladı. Biz Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimi olarak, insanlara yeterli çalışma alanları yaratmak, fabrikalarımızı kurumsallaştırmak ve eğitim alanlarının geliştirilmesi için ortak çalışmalara her zaman açığız” diye konuştu.