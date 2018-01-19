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Merkez’den sıkı duruş vurgusu

Neşe KARANFİL/ANKARA
19.01.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

MERKEZ Bankası faizleri sabit tuttu.

Böylelikle, enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. Para Politikası Kurulu (PPK) dün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz koridoru yüzde 7.25-9.25 aralığında, politika faizi yüzde 8’de ve Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı da yüzde 12.75’te sabit tutuldu. Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilerek, “İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir” denildi.

Etiketler: gazetehaberleri , merkez
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