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Merkez’den ‘iddialı’ hedef

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, 2018 enflasyon hedefinin 0.9 puan arttırılarak yüzde 7.9’a çıkarıldığını açıkladı. Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporunu açıklarken hükümete de 2017’de hedefin neden tutmadığını mektupla anlattı.

MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, hükümete 2017 enflasyon hedefini neden tutturamadığına ilişkin mektubunu gönderdiği gün 2018 enflasyon hedefini açıkladı. Çekintaya, enflasyon tahminini bu yıl için 0.9 puan artışla yüzde 7.9’a yükseltildiğini, bankanın enflasyonda belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar sıkı duruşunu koruyacağını söyledi. Analistler, Merkez Bankası’nın yüzde 7.9 hedefini de iddialı buldu.

Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporu sunumunda “Merkez Bankası, 2018 yılında para politikasının etkinliğinin artırılmasına ve enflasyondaki düşüş sürecinin hızlanmasına odaklanacak” dedi. Çetinkaya, para politikası araçlarını bu doğrultuda kararlı bir biçimde kullanmaya devam edeceklerini bir diğer taraftan ise yapısal alanlarda atılacak adımlar konusunda gündemin belirlenmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Merkez’den ‘iddialı’ hedefÇetinkaya, hükümete gönderdiği mektupta petrol, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Enflasyonu tek arttırmayan grubun ise sigara ve alkol ürünleri olduğunu yazdı.

2019’DA YÜZDE 6.5

Çetinkaya, enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağını, 2018 yıl sonunda yüzde 7.9 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 6.5’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini söyledi. Çetinkaya, “Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 6.5 ile yüzde 9.3 aralığında, 2019 yılı sonunda ise yüzde 4.7 ile yüzde 8.3 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2018 enflasyon tahmini, 0.9 puan yukarı çekilmiştir. TL cinsinden ithalat fiyatları varsayımına dair yukarı yönlü güncellemenin 2018 enflasyon tahminini 0.7 puan yukarı çekeceği değerlendirilmiştir.”

Çetinkaya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e hitaben yazdığı mektupta ise enflasyonu arttıran temel faktörün TL’deki değerlenme olduğunu söyledi.

Etiketler: gazetehaberleri
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